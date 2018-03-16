Почему на руках трескается кожа?
Чаще всего изменения на коже связаны с дефицитом витаминов (в первую очередь D, A, E) и микроэлементов. Также наша кожа страдает из-за обострения в холодный период хронических болезней и частых простудных заболеваний, снижающих иммунитет.
Поэтому зимой нужно правильно питаться, принимать витамины, обязательно носить перчатки, а также не менее 6 раз в сутки пользоваться защитным средством, которое должен подобрать врач-дерматолог.
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