Эти продукты способствуют быстрому похудению

Ученые рассказали о продуктах, помогающих худеть, - в составленный ими перечень вошло много фруктов и молочные изделия.По словам специалистов, в процессе усвоения этих продуктов в организме человека активизируется жировой метаболизм.В частности, одним из наиболее действенных в этом плане признан грейпфрут. Его ежедневное употребление в объеме 250 граммов дает возможность избавиться от 2 килограммов лишнего веса, отметили специалисты.Помимо этого, худеть хорошо помогает зеленый чай - 4 чашки напитка в день. Приправленная перцем острая еда содержит компоненты, которые плавят жир в теле человека.Другая полезная в деле похудения специя – это корица: она способствует снижению уровня сахара в крови, что не дает жировой ткани активно скапливаться, и в то же время защищает от вспышек аппетита. Позволяет стать стройнее и употребление яблочного уксуса, который обладает способностями дробить липиды (жировые клетки), ускорять вывод токсинов и купировать тягу к сладкому.В перечень лучших «продуктов стройности» ученые внесли маложирные молочные продукты, белковую еду, которая замедляет процесс усвоения калорий, и морепродукты, содержащие йод, усиливающий распад жиров.Великолепным способом избавиться от надоевшего жира эксперты назвали питье чистой воды.