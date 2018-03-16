Эти продукты способствуют быстрому похудению
По словам специалистов, в процессе усвоения этих продуктов в организме человека активизируется жировой метаболизм.
В частности, одним из наиболее действенных в этом плане признан грейпфрут. Его ежедневное употребление в объеме 250 граммов дает возможность избавиться от 2 килограммов лишнего веса, отметили специалисты.
Помимо этого, худеть хорошо помогает зеленый чай - 4 чашки напитка в день. Приправленная перцем острая еда содержит компоненты, которые плавят жир в теле человека.
Другая полезная в деле похудения специя – это корица: она способствует снижению уровня сахара в крови, что не дает жировой ткани активно скапливаться, и в то же время защищает от вспышек аппетита. Позволяет стать стройнее и употребление яблочного уксуса, который обладает способностями дробить липиды (жировые клетки), ускорять вывод токсинов и купировать тягу к сладкому.
В перечень лучших «продуктов стройности» ученые внесли маложирные молочные продукты, белковую еду, которая замедляет процесс усвоения калорий, и морепродукты, содержащие йод, усиливающий распад жиров.
Великолепным способом избавиться от надоевшего жира эксперты назвали питье чистой воды.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил ignat в категорию Разное
Добавить комментарий