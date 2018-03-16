Препарат для лечения рака может помочь в борьбе с аутизмом

Американские ученые обнаружили новые свойства у препарата ромидепсина, который обычно применяется для лечения лимфомы. Как показало новое исследование ученых из University of Buffalo, это лекарство может значительно уменьшать выраженность симптомов аутизма без серьезных побочных эффектов.По словам ученых, препарат, видимо, влияет на гены, отвечающие за коммуникативные навыки.Специалисты провели исследование на мышах, имевших проблемы с геном Shank 3. Этот ген регулирует взаимодействие между нейронами, увеличивая активность N-метил-D-аспартата (NMDA). Если экспрессия Shank 3 замедляется, то нарушаются процессы познания и социального взаимодействия.В течение трех дней грызунам вводили ромидепсин. За последующие три недели мыши стали гораздо общительнее. Исследователи отмечают: три недели жизни мышей эквивалентны нескольким годам жизни людей. Ромидепсин позволяет заблокированным генам вновь включиться в работу, что, в свою очередь, проводит к снижению выраженности симптомов аутизма.