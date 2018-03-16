Препарат для лечения рака может помочь в борьбе с аутизмом
По словам ученых, препарат, видимо, влияет на гены, отвечающие за коммуникативные навыки.
Специалисты провели исследование на мышах, имевших проблемы с геном Shank 3. Этот ген регулирует взаимодействие между нейронами, увеличивая активность N-метил-D-аспартата (NMDA). Если экспрессия Shank 3 замедляется, то нарушаются процессы познания и социального взаимодействия.
В течение трех дней грызунам вводили ромидепсин. За последующие три недели мыши стали гораздо общительнее. Исследователи отмечают: три недели жизни мышей эквивалентны нескольким годам жизни людей. Ромидепсин позволяет заблокированным генам вновь включиться в работу, что, в свою очередь, проводит к снижению выраженности симптомов аутизма.
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Добавил Ivan в категорию Неврология
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