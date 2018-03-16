Факты о бруксизме



постоянный недосып;



больная голова утром;



звон или боль в ушах;



болезненность височно-нижнечелюстных суставов и челюсти;



головокружения;



боли лицевых мускул;



боли в придаточных носовых пазухах;



боли верха спины, плеч и шеи;



высокая светочувствительность.



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Многие из нас просыпались с тяжестью или болью в районе лица, челюсти, а иногда, и головы с плечами. Это симптомы бруксизма, то есть непроизвольного скрежета зубами во сне. Об этом явлении стоит знать больше.Почти на 100% зубная эмаль это неорганические вещества. Именно этим объясняется ее прочность.Бруксизмом называют состояние, которое характеризуется скрежетом зубами в процессе сна. Данное явление не очень известно и изучено. Врачи говорят о том, что бруксизм есть только у 30% людей на земле. Нужно отметить, что многие люди не замечают за собой этой особенности, поскольку скрежетание проходит исключительно во сне. Диагностировать бруксизм можно по таким симптомам:Если имеется более трех симптомов, значит можно говорить о бруксизме. Чтобы убедиться в этом окончательно – можно спросить у домочадцев, какие звуки они слышат ночью.Зубная эмаль является самой твердой тканью, но она предназначена для переработки достаточно мягкой пищи.Вследствие бруксизма зубная эмаль разрушается.Кроме этого, страдает в целом вся челюсть, мышцы и суставы. Нужно отметить, что скрежетание это нагрузка для зубов. Она приводит к различным патологическим изменениям и воспалениям.Нет особой терапии, которая позволила бы ликвидировать бруксизм. Стоит отметить, что последствий более, чем достаточно. Сюда входит и неправильный прикус, и разрушение зубов, и даже эпилепсия. Если есть пломбы, коронки, отсутствуют зубы, чаще всего возникает бруксизм.Даже если не удалось сразу понять, в чем причина бруксизма, принимать меры нужно незамедлительно. В первую очередь, необходимо заказать специальную капу, которая надевается перед носом. Такое приспособление поможет уберечь зубные ряды друг от друга.Стоит проконсультироваться с психотерапевтом. Любые стрессы и депрессии, могут стать причиной непроизвольного скрипа зубов по ночам.