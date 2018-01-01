Названы все полезные свойства яблок

Специалисты заявили, что яблоки являются питательным и лечебным продуктом, пишет портал Rsute. Они перечислили полезные свойства яблок для человеческого организма.По словам экспертов, яблоки относятся к числу продуктов питания с щелочным эффектом. Многие данные, полученные при исследованиях, показывают, что такие продукты помогают предотвратить «возрастные» заболевания, в частности, артрит и рак.Также, как установил МедикФорум, яблоки не раз проявляли целебные свойства в отношении сердца и легких. На Западе врачи даже рекомендуют яблоки для предотвращения приступов астмы.Одно из самых ценных качеств яблок состоит в том, что эти фрукты активизируют выведение из организма токсичных компонентов. Употребление яблок – это отличная профилактика болезни Альцгеймера, а также запоров и диареи.Детокс-свойство яблок специалисты связывают с высоким содержанием в них растворимого волокна пектина. За счет своей способности связываться с «загрязняющими» организм веществами пектин «прочищает» сосуды и артерии, снижает содержание холестерина в них и в целом сокращает количество жировых молекул в теле.Помимо того, яблочный пектин помогает стабилизировать уровень сахара в крови. Также доказано, что пектин активизирует процесс заживлении слизистой оболочки ЖКТ, благодаря чему употребление яблок оказывается мощным фактором в деле профилактики ректального рака.Другой противораковый компонент яблок - витамин B17. Этот растительный химикат, как оказалось, отличается способностью подавлять активность мутационных клеток.