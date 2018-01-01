Какие продукты полезны для иммунитета - мнение экспертов

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Осень – пора, когда от нехватки витаминов и переменчивости погоды ослабляется иммунитет, и организм становится особенно восприимчив к вирусам. Медики назвали продукты, которые должны быть каждый день в рационе, чтобы укрепить иммунитет и обезопасить себя от простуды, говорится в Сніданку з 1+1.Кроме витамина С и железа, они содержат много антиоксидантов, которые защищают клетки организма от повреждений и преждевременного старения.Витамины, которые она содержит, заботятся об иммунной системе. Кроме того, она способствует улучшению зрения и пищеварения.помогут предотвратить вирусные заболевания. Кстати, чтобы облепиха дольше сохраняла свои полезные свойства эксперт Сніданку з 1+1 Леонид Веселков рекомендует ее заготавливать на зиму таким образом: в стеклянной банке соедините вымытые и хорошо высушенные ягоды и сахар в пропорции 1:1, плотно закройте крышкой и храните в прохладном месте. Смело можете использовать её на протяжении года. Если же вы любитель перетертой облепихи, лучше использовать пропорцию ягод к сахару 2:1. Полезными свойствами обладают и листья облепихи. Засушите их на зиму, и при малейших симптомах простуды полощите горло отваром из них – на чашку горячей воды достаточно будет одной столовой ложки высушенных листьев.Витамины, микроэлементы, которые в них содержатся помогут поддержать иммунитет на протяжении следующих холодных месяцев года.А тем, кто склонен к осенней депрессии, следует употреблять больше грецких орехов. Они содержат витамины группы В, которые положительно влияют на нервную систему. Дневная норма орехов 5-7 штук. К слову, как утверждает эксперт Сніданку з 1+1 диетолог Галина Незговорова, незрелый орех содержит в 8 раз больше витамина С, чем черная смородина и в 50 раз больше, чем цитрусовые.