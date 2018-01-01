Врачи рассказали, чем полезна гипертоникам клюква

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Низкие показатели давления могут быть весьма опасны.При летних погодных перепадах погоды артериальное давление скачет даже у здоровых людей, а гипо- и гипертоникам приходиться особенно сложно, потому врачи рекомендуют всегда иметь на примете пару-тройку действенных методов улучшить самочувствие.Для людей, которые страдают скачками либо отклонениями давления от нормы лето является едва ли не самым сложным периодом, еще сложнее – когда сильная жара сменяется похолоданием с грозами и ливнями, и наоборот.У гипертоников в такие дни, как правило, появляется сильная слабость, головокружение и давление снижается еще сильнее, вплоть до опасных показателей. Потому во время перепадов температуры и скачков атмосферного давления очень важно сбалансированно питаться, пить много жидкости и избегать стрессов.«Низкие показатели давления могут быть весьма опасны, повысить давления в домашних условиях, как правило, куда сложнее, чем его повысить. Потому в опасные дни нужно заранее принять меры, чтобы предотвратить ухудшение состояния. В первую очередь, откажитесь от физической активности, тренировок и пробежек, принимайте контрастный душ и постарайтесь свести к минимуму любые стрессы. Важно хорошо высыпаться и пить много жидкости, иначе при нехватке воды в организме давление снижается еще сильнее.Утро нужно начинать (при отсутствии прямого запрета врача) с чашки кофе, обязательно с сахаром – так как и глюкоза, и кофеин поднимают давление. В течения дня нужно принимать средства активирующего действия, лучше всего в виде отваров и настоек (таблетки только по назначению врача) — женьшень, зеленый чай, лимонник, родиола розовая, элеутерококк» — рассказывает врач.Нелегко приходится и гипертоникам, но в этом случае предсказать скачки давления намного сложнее, ведь оно может и понижаться, и повышаться. Наиболее неприятным является сомстояние, когда разрыв между верхним и нижним давлением становится очень маленьким. Чтобы отследить такое состояние следует постоянно изменять давление – хотя бы раз в час, если чувствуете себя плохо и два раза в день в привычном вам состоянии.«Гипертоникам при резом повышении давления нужно лечь и попытаться расслабиться. Выпейте черный чай с лимоном и ложечкой меда, он поможет снизить давление. Еще действеннее клюква и брусника, если таковая имеется в доме в свежем либо замороженном виде. Перетрите ее и разбавьте небольшим количеством теплой воды – такой «морс» быстро приведет больного в чувства. Также отлично помогают горчичники, надоженные на икры ног, при их отсутствии стоит сделать примочки из разведенного водой уксуса (тоже на нижнюю часть ног, протирая при этом виски). Временно облегчить состояние, пока не подействуют основные методы, поможет также лимон, выжатый в минеральную воду – пейте мелкими глотками, контролируя при этом дыхание», — советует врач.