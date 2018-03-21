Какие продукты не рекомендуется запивать кефиром?

Кефир считается полезным для здоровья продуктом, однако его сочетание с некоторыми другими продуктами крайне нежелательно, так как может вызвать расстройство пищеварения или другие проблемы.С какими же продуктами не стоит сочетать кефир?Эксперты советуют не употреблять вместе с кефиром экзотические фрукты, привезенные из других стран. Организму человека, не привыкшего к этим фруктам, вряд ли понравится их сочетание с кефиром.Кефир также не рекомендуется сочетать с такими продуктами, как виноград, манго, огурцы, грибы, фасоль.Если Вам очень хочется сделать домашний йогурт из кефира из фруктов и/или ягод, выбирайте те, что растут в Вашем регионе. Безопасным считается сочетание кефира с яблоками, грушами, персиками, смородиной, малиной, клубникой – конечно же, при отсутствии индивидуальной непереносимости любого из этих продуктов.В свою очередь диетологи рекомендуют употреблять кефир отдельно от других продуктов – в нем и без дополнительных компонентов хватает питательных веществ. Не сочетать кефир с другими продуктами рекомендуется в первую очередь людям, имеющим проблемы с пищеварением.