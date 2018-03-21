Онкологи подсказали, как снизить риск заболеть раком

Эти меры профилактики могут помочь каждому защититься от всех видов онкологических заболеваний.Рак - одно из самых страшных заболеваний нашего времени. Распространено более 15 видов злокачественных опухолей, от которых еще не создано единого лекарства.Медики утверждают, что победить рак намного легче, когда он находится на начальном этапе развития. Как правило, первые симптомы онкологического недуга упускаются из виду, а это чревато тем, что болезнь перейдет в следующую стадию и вылечить пациента онкологам будет уже не так просто.Подавляющее большинство людей совершают колоссальную ошибку, когда едят все подряд, считая, что правильная и здоровая еда стоит слишком дорого. На самом деле, пища быстрого приготовления, полуфабрикаты, сосиски, колбасы, консервы - все это гораздо дороже свежих сезонных овощей, фруктов, нежирного мяса, рыбы и прочих продуктов, приносящих здоровью пользу.Выбирая "неправильное" питание, человек обогащает свой организм канцерогенами, токсинами и трансжирами, а они в свою очередь способствуют преобразованию здоровых клеток в злокачественные.Курение и злоупотребление алкоголем наносят мощный ущерб здоровью. Причем, нельзя сказать, что сигареты негативно влияют лишь на дыхательные органы, а алкоголь - на печень. Никотин и спирт разрушают здоровые клетки всего организма, засоряя кровь токсинами, препятствуя правильному усвоению витаминов из пищи, которую ест человек каждый день, сужая сосуды и замедляя кровообращение.Если вы хотите быть здоровым и автоматически выйти из группы риска раковых заболеваний - бросайте курить и пить.Меланома считается одним из распространенных видов рака, а причина ее заключается в негативном воздействии ультрафиолетовых лучей на кожу человека. Поэтому онкологи советуют пользоваться защитными кремами и принимать солнечные ванны дозировано, а не с рассвета и до заката лежать под солнцем, подвергая собственное здоровье риску.Онкологи убеждены, что соблюдение перечисленных мер профилактики послужит надежной защитой от рака, поэтому каждому из нас следует внедрить их в свою жизнь и сделать хорошей привычкой.