Названы первые симптомы рака шейки матки

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Онкологи назвали возможные признаки рака шейки матки, на которые следует обратить внимание.Медики уже неоднократно говорили о том, что женщинам, начиная с того момента, как они начнут жить активной половой жизнью, нужно проходить обследование у гинеколога.Не все представительницы прислушиваются к подобным рекомендациям, а зря, ведь своевременная диагностика заболеваний половых органов увеличивает шансы на то, что болезнь будет вылечена в кротчайшие сроки и не разовьются никакие осложнения, в том числе и рак шейки матки и яичников.Семь симптомов рака шейки матки, на которые женщины не сразу обращают внимание:- кровотечения после наступления менопаузы;- дискомфорт в области влагалища;- кровотечение после спринцевания;- боли в спине, во влагалище при половом акте, в тазу;- кровянистые выделения после осмотра у гинеколога;- кровотечение после полового акта;- нарушение менструального цикла.Эти признаки не всегда указывают именно на рак шейки матки, но в любом случае - это сигналы того, что в организме женщины произошел какой-то сбой и, возможно развивается заболевание половых органов, которое требует лечения.При возникновении перечисленных признаков рака шейки матки нужно запланировать на ближайшее время визит к гинекологу и пройти обследование.