Названы первые симптомы рака шейки матки
Медики уже неоднократно говорили о том, что женщинам, начиная с того момента, как они начнут жить активной половой жизнью, нужно проходить обследование у гинеколога.
Не все представительницы прислушиваются к подобным рекомендациям, а зря, ведь своевременная диагностика заболеваний половых органов увеличивает шансы на то, что болезнь будет вылечена в кротчайшие сроки и не разовьются никакие осложнения, в том числе и рак шейки матки и яичников.
Семь симптомов рака шейки матки, на которые женщины не сразу обращают внимание:
- кровотечения после наступления менопаузы;
- дискомфорт в области влагалища;
- кровотечение после спринцевания;
- боли в спине, во влагалище при половом акте, в тазу;
- кровянистые выделения после осмотра у гинеколога;
- кровотечение после полового акта;
- нарушение менструального цикла.
Эти признаки не всегда указывают именно на рак шейки матки, но в любом случае - это сигналы того, что в организме женщины произошел какой-то сбой и, возможно развивается заболевание половых органов, которое требует лечения.
При возникновении перечисленных признаков рака шейки матки нужно запланировать на ближайшее время визит к гинекологу и пройти обследование.
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Добавил slava в категорию Онкология
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