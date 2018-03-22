Алкоголь может привести к развитию аритмии - исследование
Ученые проанализировали результаты ЭКГ и показатели концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе 3012 человек, средний возраст которых составил 35 лет, сообщается на сайте ESC. Исследователи также учитывали пол, имеющиеся сердечные заболевания и принимаемые для их лечения медикаменты, а также наличие вредных привычек.
Детальный анализ полученных результатов выявил линейную связь между потреблением алкоголя и учащением сердечного ритма.
«Чем больше алкоголя вы пьете, тем больше становится частота сердечных сокращений», — говорит один из ведущих авторов исследования доктор Стефан Бруннер.
По мнению кардиологов, это может быть вызвано дисбалансом в работе симпатического и парасимпатического отделов нервной системы, спровоцированным потреблением спиртных напитков.
Ученые отмечают, что долгосрочное влияние алкоголя на связь между учащенным сердечным ритмом и болезнями сердца еще требует изучения. Однако, как отмечают исследователи, во многих случаях именно учащенное сердцебиение провоцирует различные виды аритмии и фибрилляцию предсердий, в частности.
«Поэтому вполне вероятно, что высокий пульс после употребления алкоголя может привести к аритмии», — считает доктор Мориц Синнер.
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Добавил Ivan в категорию Кардиология
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