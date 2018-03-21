Названы самые вредные свойства черного чая

Оказывается, черный чай не так безопасен, как все привыкли считать.

Черный чай является одним из наиболее популярных напитков, который есть практически в каждом доме и даже там, где больше любят кофе.

У черного чая есть масса полезных свойств, которые способны улучшить самочувствие и здоровье человека в целом. К наиболее полезным свойствам чая относят:

- снижения уровня холестерина;

- утоление жажды;

- очищение сосудов;

- поддержка сердечной мышцы;

- улучшение работы мозга;

- омоложение.

Черный чай является природным антиоксидантом, защищающим клетки и ткани организма от преждевременного старения, а также способствующим выведению свободных радикалов и токсических веществ.

Когда чай наносит ущерб здоровью?

Недавно стало известно, что люди сами делают черный чай вредным для здоровья.

Ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что пить слишком горячий чай, очень вредно для носоглотки, так как ее стенки повреждаются, получая ожог, что может спровоцировать даже носовые кровотечения.

Лучше всего заварить чай и дать ему настояться в течение 5-10 минут, тогда его температура будет оптимальной и абсолютно безвредной для здоровья.

К тому же, чаще всего люди пьют чай с сахаром, добавляя сразу несколько ложек в небольшую чашку. Таким образом, они потребляют сахара больше нормы в пять раз, особенно, если любят пить чай и делают это, минимум, 3-5 раз за день.

Крепкий чай и вовсе разрушает кости, в том числе и зубы. Для многих будет открытием тот факт, что употребление крепкого черного чая ведет к накоплению фтора в костях, а это само собой приводит к их разрушению.

Пакетированный чай ученые не советуют настаивать более 2-3 минут, так как чаще всего в пакетиках содержится, кроме чайных листьев, свинец, алюминий и другие тяжелые металлы, которые оседают на листьях еще во время сбора с "загрязненной" местности.
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