Названы самые вредные свойства черного чая

Оказывается, черный чай не так безопасен, как все привыкли считать.Черный чай является одним из наиболее популярных напитков, который есть практически в каждом доме и даже там, где больше любят кофе.У черного чая есть масса полезных свойств, которые способны улучшить самочувствие и здоровье человека в целом. К наиболее полезным свойствам чая относят:- снижения уровня холестерина;- утоление жажды;- очищение сосудов;- поддержка сердечной мышцы;- улучшение работы мозга;- омоложение.Черный чай является природным антиоксидантом, защищающим клетки и ткани организма от преждевременного старения, а также способствующим выведению свободных радикалов и токсических веществ.Недавно стало известно, что люди сами делают черный чай вредным для здоровья.Ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что пить слишком горячий чай, очень вредно для носоглотки, так как ее стенки повреждаются, получая ожог, что может спровоцировать даже носовые кровотечения.Лучше всего заварить чай и дать ему настояться в течение 5-10 минут, тогда его температура будет оптимальной и абсолютно безвредной для здоровья.К тому же, чаще всего люди пьют чай с сахаром, добавляя сразу несколько ложек в небольшую чашку. Таким образом, они потребляют сахара больше нормы в пять раз, особенно, если любят пить чай и делают это, минимум, 3-5 раз за день.Для многих будет открытием тот факт, что употребление крепкого черного чая ведет к накоплению фтора в костях, а это само собой приводит к их разрушению.Пакетированный чай ученые не советуют настаивать более 2-3 минут, так как чаще всего в пакетиках содержится, кроме чайных листьев, свинец, алюминий и другие тяжелые металлы, которые оседают на листьях еще во время сбора с "загрязненной" местности.