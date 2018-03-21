Названы самые вредные свойства черного чая
Черный чай является одним из наиболее популярных напитков, который есть практически в каждом доме и даже там, где больше любят кофе.
У черного чая есть масса полезных свойств, которые способны улучшить самочувствие и здоровье человека в целом. К наиболее полезным свойствам чая относят:
- снижения уровня холестерина;
- утоление жажды;
- очищение сосудов;
- поддержка сердечной мышцы;
- улучшение работы мозга;
- омоложение.
Черный чай является природным антиоксидантом, защищающим клетки и ткани организма от преждевременного старения, а также способствующим выведению свободных радикалов и токсических веществ.
Когда чай наносит ущерб здоровью?
Недавно стало известно, что люди сами делают черный чай вредным для здоровья.
Ученые провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что пить слишком горячий чай, очень вредно для носоглотки, так как ее стенки повреждаются, получая ожог, что может спровоцировать даже носовые кровотечения.
Лучше всего заварить чай и дать ему настояться в течение 5-10 минут, тогда его температура будет оптимальной и абсолютно безвредной для здоровья.
К тому же, чаще всего люди пьют чай с сахаром, добавляя сразу несколько ложек в небольшую чашку. Таким образом, они потребляют сахара больше нормы в пять раз, особенно, если любят пить чай и делают это, минимум, 3-5 раз за день.
Крепкий чай и вовсе разрушает кости, в том числе и зубы. Для многих будет открытием тот факт, что употребление крепкого черного чая ведет к накоплению фтора в костях, а это само собой приводит к их разрушению.
Пакетированный чай ученые не советуют настаивать более 2-3 минут, так как чаще всего в пакетиках содержится, кроме чайных листьев, свинец, алюминий и другие тяжелые металлы, которые оседают на листьях еще во время сбора с "загрязненной" местности.
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