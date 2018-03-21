Онкологию поможет вылечить виагра

Американские медики провели исследование и выяснили, что небольшие ежедневные дозы силденафила, препарата, известного под коммерческим названием виагра, способны снизить вероятность появления колоректального рака. О работе говорится в статье, опубликованной в журнале Cancer Prevention Research.Как сообщается, ученые провели эксперимент на лабораторных мышах, которые были генетически предрасположены к появлению данного вида опухолей. Грызунам подмешивали лекарство в питьевую воду.Один из авторов научной работы Даррен Браунинг, отметил, что виагра в два раза уменьшает количество полипов в кишечнике. Именно эти скопления клеток приводят к образованию опухоли. По его словам, в скором времени специалисты рассчитывают провести клиническое испытание препарата как профилактического средства от рака толстой кишки.Отметим, что виагра известна своей способностью расслаблять гладкую мускулатуру вокруг кровеносных сосудов, облегчая их наполнение кровью. Это свойство помогает при эректильной дисфункции, так и при легочной гипертензии – повышения давления в малом круге кровообращения из-за сужения сосудов. В связи с этим данный препарат используют для лечения недоношенных младенцев с легочной гипертензией.При этом механизм воздействия препарата на полипы кишечника еще не до конца изучен. Скорее всего, в этом случае виагра подавляет избыточную пролиферацию клеток кишечника, способствуя нормальной дифференцировке клеток. Кроме того, данное лекарство усиливает процесс естественного устранения аномальных клеток.