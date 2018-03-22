Что такое гипоальбуминемия и как ее лечить



избыток белка в моче;



задержка жидкости, что вызывает отеки, особенно ног или рук;



признаки желтухи, включая желтую кожу или глаза;



чувства слабости или истощения;



учащенное сердцебиение;



рвота, диарея и тошнота;



изменения аппетита;



истончение волос;



очень сухая и зудящая кожа.





препараты от высокого артериального давления у людей с заболеваниями почек или сердечной недостаточностью;



изменения образа жизни, в частности отказ от алкоголя при заболевании печени;



препараты от хронических желудочно-кишечных заболеваний;



антибиотики, если у человека гипоальбуминемия вызвана после перенесенного тяжелого ожога;



диетические изменения.





говядину;



молоко;



творог;



рыбу;



яйца;



йогурт.





накопление жидкости, в том числе в плевральной и брюшной полостях;



пневмония;



повреждение мышц.



Гипоальбуминемия — состояние, характеризующееся низким уровнем альбумина в крови. Альбумин — это белок крови, который составляет основную часть плазмы крови. Плазма — это жидкая часть крови, которая содержит белки и клетки крови.Альбумин играет важную роль в организме человека, включая поддержание давления в кровеносных сосудах и транспортировку веществ, таких как гормоны и лекарственные препараты. Когда уровень альбумина снижается, кровь не может эффективно транспортировать необходимые вещества.Гипоальбуминемия — причиныНизкий уровень альбумина зависит от многих причин.Уровень альбумина ниже 3,4 грамм в децилитре (г/дл) считается низким. Определение причины гипоальбуминемии необходимо для эффективного лечения.Некоторые из наиболее распространенных причин:Печень продуцирует альбумин, поэтому анализ крови на уровень альбумина зачастую является частью проверки функционирования печени. Многие заболевания могут вызвать печеночную недостаточность, включая цирроз, рак печени, гепатит, алкогольная болезнь печени и неалкогольная жировая болезнь печени.У некоторых людей с острой сердечной недостаточностью наблюдается снижение уровня альбумина, хотя причина этого явления не вполне понятна.Проблемы с почками могут увеличить количество белка в моче. Это может привести к гипоальбуминемии.Некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта, включая целиакию и воспалительные заболевания кишечника, могут привести к тому, что пищеварительная система теряет много белка. Это может привести к снижению уровня альбумина в крови.У человека может развиться гипоальбуминемия, когда он не получает достаточно питательных веществ.Кроме этого, у людей может развиться гипоальбуминемия в результате серьезного ожога, инфекции крови, называемой сепсисом, аллергических реакций, волчанки, гипотиреоза или диабета.Желтушность и сухость кожных покровов, истончение волос являются потенциальными симптомами гипоальбуминемии. Некоторые симптомы гипоальбуминемии:Самым лучшим методом лечения гипоальбуминемии является устранение первопричины. Некоторым людям могут понадобиться препараты для повышения уровня альбумина. Это может быть альбумин, который вводят внутривенно.Лечение может включать:Людям с гипоальбуминемией, вследствие органной недостаточности, может потребоваться пересадка органа. Люди с заболеванием почек могут нуждаться в диализе, поскольку они ждут трансплантации почки. Людям с гипоальбуминемией может потребоваться госпитализация и наблюдение до тех пор, пока уровень альбумина не повысится.Альбумин присутствует во многих продуктах животного происхождения. Они включают:Некоторые пищевые добавки и заменители мяса могут также содержать альбумин.Люди, которые потребляют достаточное количество белка, как правило, получают достаточное количество альбумина. Большинству людей требуется минимум 0,8 грамма белка на килограмм массы тела в день.Гипоальбуминемия может усугубить последствия других заболеваний. У людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и гипоальбуминемией чаще наблюдается дыхательная недостаточность. Другие осложнения гипоальбуминемии:Низкий альбумин говорит о том, что у человека могут быть определенные проблемы со здоровьем, но сам по себе он не дает информации о причине. Люди с низким уровнем альбумина должны обратиться к врачу, чтобы узнать причину.