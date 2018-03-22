Что такое гипоальбуминемия и как ее лечить
Альбумин играет важную роль в организме человека, включая поддержание давления в кровеносных сосудах и транспортировку веществ, таких как гормоны и лекарственные препараты. Когда уровень альбумина снижается, кровь не может эффективно транспортировать необходимые вещества.
Гипоальбуминемия — причины
Низкий уровень альбумина зависит от многих причин.
Уровень альбумина ниже 3,4 грамм в децилитре (г/дл) считается низким. Определение причины гипоальбуминемии необходимо для эффективного лечения.
Некоторые из наиболее распространенных причин:
Печеночная недостаточность
Печень продуцирует альбумин, поэтому анализ крови на уровень альбумина зачастую является частью проверки функционирования печени. Многие заболевания могут вызвать печеночную недостаточность, включая цирроз, рак печени, гепатит, алкогольная болезнь печени и неалкогольная жировая болезнь печени.
Сердечная недостаточность
У некоторых людей с острой сердечной недостаточностью наблюдается снижение уровня альбумина, хотя причина этого явления не вполне понятна.
Заболевания почек
Проблемы с почками могут увеличить количество белка в моче. Это может привести к гипоальбуминемии.
Энтеропатия с потерей белка (ЭПБ)
Некоторые заболевания желудочно-кишечного тракта, включая целиакию и воспалительные заболевания кишечника, могут привести к тому, что пищеварительная система теряет много белка. Это может привести к снижению уровня альбумина в крови.
Недоедание
У человека может развиться гипоальбуминемия, когда он не получает достаточно питательных веществ.
Кроме этого, у людей может развиться гипоальбуминемия в результате серьезного ожога, инфекции крови, называемой сепсисом, аллергических реакций, волчанки, гипотиреоза или диабета.
Каковы симптомы низкого альбумина?
Желтушность и сухость кожных покровов, истончение волос являются потенциальными симптомами гипоальбуминемии. Некоторые симптомы гипоальбуминемии:
- избыток белка в моче;
- задержка жидкости, что вызывает отеки, особенно ног или рук;
- признаки желтухи, включая желтую кожу или глаза;
- чувства слабости или истощения;
- учащенное сердцебиение;
- рвота, диарея и тошнота;
- изменения аппетита;
- истончение волос;
- очень сухая и зудящая кожа.
Гипоальбуминемия — лечение
Самым лучшим методом лечения гипоальбуминемии является устранение первопричины. Некоторым людям могут понадобиться препараты для повышения уровня альбумина. Это может быть альбумин, который вводят внутривенно.
Лечение может включать:
- препараты от высокого артериального давления у людей с заболеваниями почек или сердечной недостаточностью;
- изменения образа жизни, в частности отказ от алкоголя при заболевании печени;
- препараты от хронических желудочно-кишечных заболеваний;
- антибиотики, если у человека гипоальбуминемия вызвана после перенесенного тяжелого ожога;
- диетические изменения.
Людям с гипоальбуминемией, вследствие органной недостаточности, может потребоваться пересадка органа. Люди с заболеванием почек могут нуждаться в диализе, поскольку они ждут трансплантации почки. Людям с гипоальбуминемией может потребоваться госпитализация и наблюдение до тех пор, пока уровень альбумина не повысится.
Какие продукты повышают альбумин?
Альбумин присутствует во многих продуктах животного происхождения. Они включают:
- говядину;
- молоко;
- творог;
- рыбу;
- яйца;
- йогурт.
Некоторые пищевые добавки и заменители мяса могут также содержать альбумин.
Люди, которые потребляют достаточное количество белка, как правило, получают достаточное количество альбумина. Большинству людей требуется минимум 0,8 грамма белка на килограмм массы тела в день.
Гипоальбуминемия — осложнения
Гипоальбуминемия может усугубить последствия других заболеваний. У людей с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и гипоальбуминемией чаще наблюдается дыхательная недостаточность. Другие осложнения гипоальбуминемии:
- накопление жидкости, в том числе в плевральной и брюшной полостях;
- пневмония;
- повреждение мышц.
Низкий альбумин говорит о том, что у человека могут быть определенные проблемы со здоровьем, но сам по себе он не дает информации о причине. Люди с низким уровнем альбумина должны обратиться к врачу, чтобы узнать причину.
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