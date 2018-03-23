Названы продукты от старческого слабоумия

Ученые выяснили, какие продукты наиболее полезны для мозга человека.Болезнь Альцгеймера и деменция ходят рука об руку. С каждым годом количество больных, имеющих эти диагнозы, только увеличивается. Поэтому ученые взялись за изучение данного вопроса и попытались определить, что способствует слабоумию в пожилом возрасте и как это можно остановить.Сотрудники исследовательского Университета Эдит Кован провели эксперимент, в котором принимали участие несколько сотен добровольцев. Все они перед началом исследования прошли обследование, входе которого ученые определяли количество бета-амилоидного белка в мозге каждого участника.Также, все они заполняли анкеты, в которых основная часть вопросов касалась их образа питания.Так вот, в результате исследования было выявлено, что люди, которые употребляли в течение своей жизни достаточно или много белковой пищи имели намного меньше бета-амилоидного белка в своем мозге, чем те, кто исключает или игнорирует белковую пищу.Бета-амилоидный белок - это вещество, при повышении концентрации которого развивается болезнь Альцгеймера.Как известно, белковая пища может иметь растительное и животное происхождение. Так как она оказалась мега полезной и даже способна предотвратить развитие деменции в пожилом возрасте, медики советуют употреблять куриное и говяжье мясо, фасоль, яйца, тунец, чечевицу, орехи, молоко, твердые сыры и так далее.К сожалению, когда деменция и болезнь Альцгеймера начали проявлять себя, повернуть время вспять и вылечиться уже не получится. С каждым днем клетки мозга будут отмирать и человек начнет постепенно терять память и все свои способности.