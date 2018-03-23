Ученые рассказали, как вода помогает похудеть
Исследователи из Стэнфордского университета установили: начать употреблять больше воды уже достаточно для того, чтобы запустить процесс похудения. В пользу такого мнения свидетельствуют результаты эксперимента с участием более 100 женщин, имевших признаки различной степени ожирения.
В рамках исследования женщины должны были начать пить больше простой чистой воды по той количестве, потреблялось ими ранее. Опроса, который проводился предварительно показало, что ни одна из участниц не пила воду в нужном объеме - около двух литров в день.
Благодаря ежедневному употреблению воды смогли похудеть даже те женщины, которые больше ничего не меняли в своей жизни. Эти участники стали стройнее в среднем на два килограмма.
Напомним, что ранее медики приводили доводы о том, почему в формат здорового питания вполне вписывается сахар, от которого обычно советуют отказываться всем, тем кто худеет. По мнению диетологов, рацион, в котором много овощей и фруктов в ежедневном меню, нет фаст-фуда и полуфабрикатов, а сахар употребляется контролируемо, в конечном итоге лучше, чем безуглеводная диета.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил Ivan в категорию Разное
Добавить комментарий