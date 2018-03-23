Ученые рассказали, как вода помогает похудеть

Исследование продолжалось в течение года.Исследователи из Стэнфордского университета установили: начать употреблять больше воды уже достаточно для того, чтобы запустить процесс похудения. В пользу такого мнения свидетельствуют результаты эксперимента с участием более 100 женщин, имевших признаки различной степени ожирения.В рамках исследования женщины должны были начать пить больше простой чистой воды по той количестве, потреблялось ими ранее. Опроса, который проводился предварительно показало, что ни одна из участниц не пила воду в нужном объеме - около двух литров в день.Благодаря ежедневному употреблению воды смогли похудеть даже те женщины, которые больше ничего не меняли в своей жизни. Эти участники стали стройнее в среднем на два килограмма.Напомним, что ранее медики приводили доводы о том, почему в формат здорового питания вполне вписывается сахар, от которого обычно советуют отказываться всем, тем кто худеет. По мнению диетологов, рацион, в котором много овощей и фруктов в ежедневном меню, нет фаст-фуда и полуфабрикатов, а сахар употребляется контролируемо, в конечном итоге лучше, чем безуглеводная диета.