Ученые: блюда на гриле не спасают от гипертонии

Даже хорошо прожаренные на гриле мясные продукты содержат опасные химические вещества, после попадания в организм которых происходит резкий скачок артериального давления. Ученые из Гарварда выяснили, что это касается не только красного мяса, но даже и рыбы.Многие из нас слышали о том, что красное мясо не очень хорошо поступает с артериальным давлением человека, и гораздо более здоровой альтернативой ему является употребление рыбы или курицы, когда дело касается барбекю или шашлыков.Однако ученые из Гарвардского университета выяснили, что после приготовления пищи на открытом огне она всё равно бывает вредной, вне зависимости от того, какой именно продукт использовался. После обработки мяса и рыбы на гриле в них усиливается выработка опасных химических веществ, приводящих к воспалению артерий и увеличивающих риск гипертонии на 17%.Хотя данные исследования не доказали прямую причинно-следственную связь между мясом и повышенным давлением, его авторы утверждают, что полученных результатов достаточно для предупреждения людей об опасности барбекю и шашлыков. Вместо этих блюд лучше употреблять парные или отварные продукты.Авторы исследования тщательно изучили метод приготовления пищи и показатели артериального давления. На момент начала экспериментов ни у кого из его участников не было проблем с повышенным давлением, не отмечалось диабета, болезней сердца и рака. Однако через 12 лет у ряда добровольцев развилась гипертония. Изучая их диету, ученые обнаружили связь между повышенным риском гипертонии и методом приготовления пищи, а не самой пищей. Большинство людей, принявших участие в исследовании, употребляли не менее двух порций красного мяса, курицы или рыбы в неделю, при этом их риск столкнуться с повышенным давлением зависел исключительно от того, каким образом они приготовляли эти продукты.Если для этого использовался гриль, то вероятность развития гипертонии повышалась на 17%, по сравнению с теми, кто предпочитал отваривать продукты или приготовлять их на пару.