Ученые рассказали, почему мужчинам нельзя пить растворимый кофе

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Британские ученые сделали открытие повышенной важности — растворимый кофе, как им удалось выяснить, весьма отрицательно сказывается на мужском половом здоровье. Соответственно, мужчины, которые чрезмерно увлекаются этим напитком, могут потерпеть полное фиаско, когда дело дойдет до постельных утех.Причина странной связи растворимого кофе с потенцией, по данным ресурса ToDay News, таится в так называемых фитогормонах — эти компоненты кофе оказывают на мужской организм то же действие, что и, например, "женский" гормон эстроген.Проще говоря — мужчины, которые пьют слишком много кофе, обрастают животом и практически женской грудью, а такое явление, как эрекция, покидает их изможденные тела навсегда. Ну или очень надолго. Для того, чтобы стать жертвой столь жестокого эффекта, достаточно, по словам ученых из Кембриджа, пить пять чашек кофе в день. Кроме кофе, подобный эффект оказывает, например, пиво, так что мужчинам, которые боятся того самого фиаско в постели, вообще нужно очень внимательно относиться к употребляемым напиткам.А вот если пить одну-две чашки кофе в день, то половая функция, наоборот, может укрепиться. Тут, правда, есть важное примечание — речь идет о заварном кофе.