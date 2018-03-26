Идеальные женские пропорции вычислили простой формулой

В наше время постоянно ведутся споры о том, с какими параметрами женщина является самой сексуальной. Об этом говорят представители обоих полов, но к общему знаменателю они никак не могут прийти.В свою очередь специалисты из Абердинского университета в Шотландии поспешили помочь в решении дилеммы и установили прямую взаимосвязь между объемами тела и сексуальностью женщины. Так, если верить исследователям, наибольшим успехом у представителей сильной половины человечества пользуются женщины с индексом массы тела 22,8 до 24,8, то есть, явно не худощавые дамы.Так, к примеру, в эти пределы прекрасно впишется девушка ростом 165 см и весом в 65 кг, или красавица ростом 170 см и весом 70 кг.Что нужно для того, чтобы рассчитать свой ИМТИтак, чтобы рассчитать свой индекс массы тела, нужно воспользоваться довольно простой формулой: возьми свой вес в килограммах и разделы ее на квадрат роста в метрах. Например, ИМТ для девушки ростом 170 см (1,7 м) и весом 54 кг, составит всего 18,69.Напомним, что недавно в сети появился парень по имени Джефф, который поразил мультяшной внешностью многих пользователей. Так, парень сбросил 34 килограмма, в результате чего стал похожим на настоящего принца. Стоит отметить, что изначальный вес парня составлял 110 килограмм, однако сегодня Джефф имеет стопроцентное сходство с персонажем мультфильмов Disney.При этом кроме фото парень поделился еще и секретом своего похудения и признался, что лишний вес ушел, когда он отказался от вредных перекусов, занялся йогой и домашними тренировками, а также значительно уменьшил объем употребляемого алкоголя.