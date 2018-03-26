Свекла может помочь в лечении болезни Альцгеймера

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Новые исследования ученых из Университета Южной Флориды показывают, что свекла может помочь медикам в борьбе с болезнью Альцгеймера. Эксперты поясняют, что свекла содержит соединение под названием бетанин, которое придает овощу характерный красный цвет. Это соединение может замедлить образование токсичных белковых бляшек в мозге, которые связаны с развитием нейродегенеративного заболевания.«Наши данные свидетельствуют о том, что бетанин – соединение, содержащееся в свекольном экстракте – может использоваться в качестве ингибитора определенных химических реакций в головном мозге, которые участвуют в прогрессировании болезни Альцгеймера, – говорит доктор Ли-Джун Мин. – Это всего лишь первый шаг, но мы надеемся, что наши результаты побудят других ученых искать структуры, подобные бетанину, которые могут быть использованы для разработки препаратов, облегчающих жизнь пациентов с болезнью Альцгеймера». Ожидается, что случаи деменции, из которых болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой расстройства, утроятся к 2050 году.По словам профессора Мина, повреждение головного мозга возникает тогда, когда белки, известные как бета-амилоиды, присоединяются к металлам, таким как железо или медь. Это может привести к неправильному сворачиванию белков и образованию токсичных бляшек, которые могут способствовать воспалению и окислению в нервных клетках – процессу, подобному образованию ржавчины – что, в конечном итоге, убивает их. Несмотря на то, что бетанин полностью не останавливает этот процесс, он уменьшает окисление до 90%, говорят специалисты. Меньший уровень окисления, в свою очередь, замедляет образование бета-амилоидных белков, которые считаются основной причиной развития болезни Альцгеймера.Предыдущие исследования показали, что сок свеклы также стимулирует поставку кислорода к стареющему мозгу и может улучшить когнитивные способности.