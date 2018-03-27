10 научных открытий, о которых стоит узнать, если вам важно ваше здоровье

Здоровье человека напрямую зависит от его образа жизни. И поэтому всем нам важно быть в курсе научных открытий, которые как-либо касаются здоровья. Например, совсем недавно выяснилось, что тусклый свет делает нас глупее, горячий чай пить смертельно опасно, а в фитнес-клубе в сотни раз больше бактерий, чем в общественном туалете.Ученые из Гданьского медицинского университета (Польша) и из Ланкастерского университета (Великобритания) научились следить за пульсацией спинномозговой жидкости. Благодаря этому удалось установить, что частота пульсации спинномозговой жидкости замедляется начиная с 25-летнего возраста, а это означает, что мозг человека начинает стареть уже с 25 лет, а не с 40, как считалось ранее.Команда фитнес-портала Fitrated.com провела собственное исследование и выяснила, что риск подцепить инфекцию в спортзале гораздо выше, чем в общественном туалете: на тренажерах ими было обнаружено в 362 раза больше микробов, чем на сиденье унитаза уличного туалета. При этом более 70 % бактерий оказались потенциально опасными для человека: они легко могут вызвать простуду или кожные заболевания. Самыми «микробными» в фитнес-клубе оказались велотренажеры и беговые дорожки. Специалисты рекомендуют соблюдать элементарные правила безопасности: протирать тренажеры антибактериальной салфеткой, не трогать руками лицо и не ходить босиком в раздевалке или душе.Ученые из Королевского колледжа Лондона (Великобритания) провели эксперимент с участием 42 полностью здоровых добровольцев с нормальным весом, которые спали по ночам меньше 8-часовой нормы. Половине участников предложили в течение месяца спать по ночам дольше, чем обычно. Также участников попросили фиксировать в пищевых дневниках все, что они съели за день. В итоге эксперимента продолжительность сна у участников увеличилась в среднем на 21 минуту. Анализ полученных данных показал, что даже такое незначительное увеличение длительности ночного сна привело к снижению потребления сладкого в среднем на 10 г в день, что составляет приблизительно треть от рекомендованной дневной дозы. Долгий сон также снизил интерес участников к углеводам.Китайские медики выступили с предупреждением об угрозе употребления горячего чая. В течение 9 лет медики следили за пищевыми привычками и состоянием здоровья почти 500 тыс. (!) человек в возрасте от 30 до 79 лет. За это время специалисты нашли у наблюдаемых 1 731 случай рака пищевода. Ученые выяснили, что такое онкологическое заболевание в 5 раз чаще встречалось у пациентов, которые регулярно пили горячий чай. Таким образом, медики сделали вывод, что напитки, температура которых превышает 65 °C, наносят внутренним органам человека термические травмы. Помимо того, осложнения вызывают курение, алкоголь. Все эти вредные привычки приводят к онкологическим заболеваниям.Ученые из Мичиганского университета (США) в результате проведенного исследования пришли к выводу, что нахождение в слабо освещенных помещениях пагубно отражается на работе мозга. Так, во время эксперимента мышей подвергали воздействию тусклого света. Для человека это сравнимо с условиями, напоминающими пасмурные зимние дни или приглушенное освещение в комнате. В результате мыши, жившие в тусклом свете, забыли многое из того, чему их учили ранее, и едва справлялись с заданиями, которые раньше выполняли без труда. Когда мышей из «тусклой» группы некоторое время держали при ярком дневном свете, работоспособность их мозга полностью восстановилась.Исследователи сделали вывод, что тусклый свет ухудшает качество связей между нейронами и приводит к снижению интеллектуальных способностей, другими словами — отупляет.Голландский психолог Кайя Пирдеман (Kaya Peerdeman) из Лейденского университета, изучая эффект плацебо, сделала забавное открытие. Оказывается, если представить, что делать укол не больно, то неприятных ощущений может быть меньше. Это было доказано во время экспериментов: участников просили на некоторое время опустить руку в ледяную воду. Затем людям нужно было повторить это снова, но представить, что руки защищены непромокаемой теплой перчаткой и, следовательно, погружение кисти в холодную воду будет менее болезненным. Удивительно, но эффект плацебо сработал, участники и в самом деле испытали меньше боли при погружении руки в воду.Пирдеман планирует проверить такой метод обезболивания с помощью воображения на реальных пациентах, которых ожидает операция.Исследователи Каролинского института (Швеция) в ходе исследования обнаружили, что старение мышц происходит из-за накопления мутаций в стволовых клетках. Так, выяснилось, что в каждой мышечной стволовой клетке к 70 годам накапливается больше тысячи мутаций. «Поломки» ДНК являются прямым следствием деления клеток. При этом механизмы восстановления нуклеиновых кислот отлично работают в молодом возрасте. Ученые теперь хотят выяснить, может ли физическая активность в зрелом возрасте затормозить патологический процесс.Британский фонд по изучению заболеваний сердца обследовал более 2 000 молодых мужчин, живущих в Индии. Ученые заметили, что те, у кого были проблемы с сердечно-сосудистой системой, рано поседели и начали рано терять волосы. Следовательно, ранняя седина и раннее облысение у мужчин моложе 40 лет — более точный признак надвигающихся проблем с сердечно-сосудистой системой, чем ожирение.Как известно, люди в преклонном возрасте в силу ряда причин падают намного чаще, чем молодые. Главные причины — плохое зрение, двигательные нарушения, малоподвижный образ жизни. Но ученые из Абердинского и Стерлингского университетов (Великобритания) в результате исследований выяснили, что пожилые люди, которые испытывают чувство самоуважения, падают на 19 % реже, чем менее уверенные в себе люди. В ходе дальнейших исследований предстоит выяснить механизмы, лежащие в основе этого забавного феномена.Ученые из Северо-Западного университета (США) наблюдали за группой людей в возрасте от 80 до 100 лет, у которых не было даже малейших признаков старческой деменции, и выявили секрет их долголетия. Но для начала стоит сказать, что большинство участников наблюдения курили и регулярно употребляли алкоголь, были любителями кофе, не придерживались каких-либо диет, а некоторые позволяли себе такие вредности, как картофель фри и гамбургеры. Мало того, никто из них не спал по 8 часов, как советуют врачи. Но абсолютно всех участников исследования объединяли такие составляющие, как оптимистичный взгляд на жизнь, эмоциональная стабильность, активная общественная жизнь.Ведущий автор исследования профессор Эмили Рогальски пришла к выводу, что позитивное отношение к жизни лучше защищает от возрастной деменции, чем правильное питание или отсутствие вредных привычек.