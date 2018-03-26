5 продуктов питания, уменьшающих вред от грязного воздуха

Всемирная организация здравоохранения считает загрязнения воздуха такой же угрозой для здоровья, как табачный дым и ожирение: считается, что грязный воздух крайне негативно сказывается на состоянии здоровья людей, но есть продукты, регулярное употребление которых может смягчить вред от грязного воздуха.Вода помогает организму избавляться от токсинов и других нежелательных веществ, поэтому большинству людей рекомендуется выпивать хотя бы 2 литра чистой воды в день. Исключение составляют только пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с проблемами с почками и с другими болезнями, при которых пить много воды не рекомендуется.Нарушение дыхания и скопления слизи в легких – вот наиболее частые проблемы, связанные с воздействием смога. Грецкие орехи играют важную роль в деле профилактики болезней легких, помогая укреплять их работу. Они также эффективно повышают настроение. Кроме того, они содержат много полезных для организма жирных кислот.Клюква насыщена антиоксидантами вроде витаминов C, Е и А. Считается, что ее регулярно употребление защищает кожу от проблем, возникающих из-за грязного воздуха. Ягоды также помогают укреплять иммунитет и сражаться с инфекциями. Можно добавлять клюкву во фруктовые смузи или хлопья, либо употреблять ее в сыром виде.Лимон тоже содержит немало полезных витаминов, кроме того, он способствует очистке организма. Лимон прочищает горло, избавляя его от проблем, связанных с вдыханием грязного воздуха.Этот продукт богат железом, а поэтому он не только увеличивает содержание гемоглобина, но и повышает приток кислорода через кровь. В результате мы получаем защиту от воздействия грязного воздуха.