Супермутанты: найден ген, дающий иммунитет к ожирению печени

Чрезмерное употребление алкоголя или жирной пищи может быть фактором риска при развитии множества заболеваний, одно из которых – ожирение печени или жировой гепатоз. Для этого заболевания характерно изменение ткани печени: она превращается в жировую ткань. Кроме неправильного питания и склонности к спиртному, свою роль также играет генетика: существуют люди, которые более предрасположены к жировому гепатозу, чем все остальные в среднем. Однако сейчас специалисты выяснили, что существует генетическая мутация, которая защищает человека от ожирения печени.В исследованиях участвовали 46544 добровольца. Специалисты ознакомились с их медицинскими данными, в том числе результатах анализов крови и ДНК. Сравнения показали, что люди с некоторой мутацией в гене, отвечающем за белок HSD17B13, значительно реже страдают жировым гепатозом – фактически жирная пища и алкоголь не оказывают на их печень почти никакого влияния. Риск развития цирроза из-за тяги к алкоголю у таких людей снижается на 73%, а неалкогольного цирроза – на 49%. В среднем из-за этой мутации вероятность возникновения болезней печени, связанных с употреблением спиртного, сокращалась на 53%, а тех, что не были связаны с алкоголем – на 30%. Если ученым удастся создать лекарство, которое будет симулировать наличие полезной мутации в организме, это поможет более эффективно справляться с жировым гепатозом, который диагностируют миллионам людей.