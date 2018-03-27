Каждое четвертое лекарство влияет на микрофлору кишечника
Исследование более 1000 разрешенных к применению препаратов показало, что каждое четвертое лекарство влияет на микрофлору кишечника.
Ученые в скрининговом тесте испытали действие 1197 препаратов на 40 видов различных кишечных бактерий. Ожидаемым было действие на микробы лекарств-антибиотиков. Однако к удивлению специалистов оказалось, что 203 (24%) других препаратов, не применявшихся в лечении инфекций, также нарушали рост хотя бы одного бактериального штамма. В 40 случаях они влияли на 10 микробов одновременно.
По итогам работы ученые призвали более детально исследовать влияние различных лекарств на микрофлору кишечника. Подробнее об эксперименте сообщает журнал Nature.
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