На микрофлору кишечника влияют не только антибиотики, но и многие другие лекарства. К такому выводу пришли ученые из Европейской лаборатории молекулярной биологии в Хайдельберге (Германия).Исследование более 1000 разрешенных к применению препаратов показало, что каждое четвертое лекарство влияет на микрофлору кишечника.Ученые в скрининговом тесте испытали действие 1197 препаратов на 40 видов различных кишечных бактерий. Ожидаемым было действие на микробы лекарств-антибиотиков. Однако к удивлению специалистов оказалось, что 203 (24%) других препаратов, не применявшихся в лечении инфекций, также нарушали рост хотя бы одного бактериального штамма. В 40 случаях они влияли на 10 микробов одновременно.По итогам работы ученые призвали более детально исследовать влияние различных лекарств на микрофлору кишечника. Подробнее об эксперименте сообщает журнал Nature.