Крепкий орешек: главные признаки хорошего здоровья

Современные граждане слишком сильно беспокоятся о своем здоровье, поэтому известная организация True Health Initiative решила привести несколько признаков хорошего самочувствия, на которые часто закрывают глаза. Ученые отмечают, что даже несмотря на ГМО, химические вещества в косметике и выхлопные газы, человек имеет крепкое здоровье, если чувствует себя хорошо.Здоровый человек не имеет психологической зависимости от пищи и не ест от скуки. Организм будет в порядке, если он получает пищу тогда, когда нужно и в необходимых количествах. Также о здоровье человека говорит его рацион, ведь для хорошего самочувствия не нужно ограничивать себя диетами без надобности, следует есть вкусную и разнообразную пищу и отказаться от избытка сладостей и вредных продуктов.Каждый человек должен сам почувствовать сколько пищи ему требуется и не допустить переедания. Некоторым требуется меньше обычной порции или больше, но если при этом человек чувствует себя хорошо, то с его здоровьем все в порядке. ЭмоцииПостоянный оптимизм не является признаком психологического здоровья и для человека нормально чувствовать целый ряд разнообразных эмоций. Человек может испытывать грусть, депрессию наряду с радостью, но ни одна из этих эмоций не является постоянной у здорового человека.Отсутствие одышки является показателем хорошей физической подготовки, но даже если человек не занимается спортом и при этом может без усилий подняться по лестнице, это говорит об отсутствии проблем со здоровьем. Тело справляется с повседневной нагрузкой, если человеку легко пройти два лестничных пролета без перерыва.В трудные дни человеку свойственно засыпать мгновенно, как только он ложиться в постель, и это совершенно нормально, если не происходит ежедневно. Ученые отмечают, что при хорошем самочувствии здоровому организму нужно 10-20 минут, чтобы уснуть, причем это происходит спокойно и медленно.Человек с хорошим здоровьем может проснуться рано без будильника и при этом чувствовать себя отдохнувшим. Это правило не касается тех дней, когда нужно следовать плану дня и проснуться ранним утром.Человек может считать себя здоровым, если у него достаточно энергии для всех важных дел, если только он не застрял в рутине работы с короткими перерывами на сон. Для хорошего самочувствия важно делать то, что хочется, например, уделять внимание питомцам, гулять на свежем воздухе, встречаться с друзьями и прочее.