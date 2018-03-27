7 простых способов избежать депрессии

По данным Всемирной организации здравоохранения,. В прошлом году таких насчитали 615 млн. По сути, это эпидемия – а значит, нужно срочно искать способы профилактики. И желательно, быстрые, недорогие и простые – чтобы не впасть в депрессию еще и по этому поводу.Недавно ученые из Квинслендского университета (Австралия) ошарашили общественность открытием – всего 30-минутная прогулка один раз в неделю способна снизить риск возникновения депрессии на 7%.– гулять надо непременно в парке или в лесу: пробежка до метро за прогулку не считается. Полчаса в неделю – это, конечно, минимум, никто не запрещает гулять больше.Именно в таком порядке, а не наоборот. Британские ученые в результате многочисленных исследований выяснили, где именно располагается в мозгу отдел, отвечающий за чувство влюбленности. Когда мы летаем на крыльях любви, в этой зоне вырабатывается огромное количество дофамина – одного из гормонов счастья. И на этом фоне депрессивным состояниям просто негде развиваться. А если страстное чувство приводит к интиму, еще лучше: физические нагрузки и выплески гормонов также не оставляют угнетающим чувствам никаких шансов.: секс без любви не считается «лекарством от депрессии», скорее, наоборот – может стать ее провокатором.Как выяснили американские ученые (исследования проводились в Калифорнии, Чикаго и Техасе), диеты вредны для психического здоровья людей. Очень часто именно ограничения в еде провоцируют у худеющих уныние, тоску и желание кого-нибудь прибить. Как это доказали? Очень просто: сначала девушкам-добровольцам разрешили лакомиться любимыми блюдами, а затем предложили выбрать фильм. Почти все выбрали для просмотра легкие романтические комедии. На следующем этапе женщин посадили на жесткую диету, и затем снова пригласили в кинозал. Тут выбор был иной – ужастики и триллеры. Когда попытались выяснить причину, обнаружили, что 90 % тех, кто вынужден худеть, уверен – килограммы снова вернутся. Одна эта мысль может лишить всей радости жизни.– даже если вы садитесь на жесткую диету, не лишайте себя ржаного хлеба. Недаром говорится, что он – всему голова. Недавно ученые из Сиднейского университета попытались лишить подопытных хлеба, и столкнулись с такими последствиями, как нарушения психики, снижение иммунитета и даже более серьезными заболеваниями. Два кусочка в день – можете считать это лекарством от депрессии.Специалисты уверены: не столько сами социальные сети негативно влияют на наше эмоциональное состояние, сколько наше неправильное поведение в них. Например, постить фото еды – это правильно, это делает счастливыми многих пользователей Instagram. А вот отслеживать в соцсетях своих «бывших» - где он теперь, кому он ставит лайки? – в корне неверная политика. Развелись или расстались? Тут же отфрендите «экса». Нет, совсем отфрендите и больше никогда не лезьте к нему на страничку! Иначе это в кратчайшие сроки приведет к депрессии. По крайней мере, опыт 464 добровольцев, участвовавших в исследовании Университета Брунеля (Великобритания), это подтверждает.: и вообще не дружите с «бывшими». Расстаться друзьями – это значит расстаться, иначе одной депрессией дело не закончится, когда некогда любимый ныне друг найдет себе новую любовь.Канадские ученые в течение года наблюдали за 2500 людьми, страдающими депрессией – и обнаружили, что если у несчастных в этот период был хоть один друг, которому можно было поплакаться в жилетку, они выздоравливали гораздо быстрее. Эмоциональная поддержка близких творит чудеса.: ну ладно, если причина вашей печали кроется именно в том, что вы трудно сходитесь с людьми, заведите себе собаку. Как доказали недавно австралийские ученые, сердца домашних питомцев подстраивают свой ритм под биение сердца хозяина. И это - отличное успокоительное в случае почти любых невзгод. (Не говоря уж о том, что собаку надо выгуливать, и это возвращает нас к пункту первому – «Регулярно гулять в парке»).Ученые из США недавно наглядно доказали, что психологические проблемы гораздо чаще встречаются у жителей городов, нежели деревень. Для этого исследователи прошлись по больницам, сравнили записи в 6000 медицинских карт и выяснили: горожане гораздо чаще страдают от проблем с психикой, чем жители провинции. Слишком быстрый ритм жизни, заставляющий вечно спешить, эмоциональное напряжение, приводящее к стрессу – депрессия лишь одна из проблем, а есть и более серьезные - инфаркты, аллергии, нарушение обмена веществ, шизофрения. В деревнях же живут куда более неторопливые и жизнерадостные люди.больше всего от урбанизации страдают дети. Поэтому переехать хотя бы на лето за город с маленьким ребенком – очень здравая идея.Для того, чтобы получить дневную дозу витамина D - главного, по мнению австралийских ученых, витамина в нашем организме. Именно его дефицит вызывает многие расстройства психики: депрессию, тревожность, беспричинную тоску и т.п.: жителям северных районов сложно получить витамин D только от солнечных ванн. Поэтому нужно включить в рацион морскую рыбу жирных сортов, молоко, куриные яйца – продукты, в которых «солнечного витамина» содержится больше всего.