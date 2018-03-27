Ученые назвали самый опасный вид ночного сна

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Меньше всего времени на отдых тратят японцы.Станет ли сон действительно опасным для здоровья человека, зависит от его продолжительности, - об этом сообщил заведующий отделением медицины сна Первого МГМУ имени Сеченова Михаил Полуэктов.Эксперт отметил, что самый «плохой» сон – это сон недостаточный. У людей, которые хронически спят меньше семи часов, увеличиваются риски смертности от разных заболеваний, в такой корреляции наука не сомневается.«Люди, уделяющие ночному сну менее семи часов, подвергают себя риску заработать проблемы с иммунитетом, а также заболеть артериальной гипертонией, сахарным диабетом, и другими недугами», - сообщил Михаил Полуэктов.В совместном исследовании ученых из США и Австралии, в ходе которого изучалась средняя продолжительность сна людей из разных стран, был поучен ответ на вопрос о том, какая нация может похвастать наиболее здоровым сном. Выяснилось, что меньше всего времени на отдых тратят японцы – в среднем спят 7 часов и 16 минут. Самой высокой оказалась продолжительность сна у жителей Аргентины - до 10 часов и 16 минут.Некоторые специалисты утверждают, что спать подолгу вредно. Но доказательность исследований, которые демонстрируют негативные последствия для организма при слишком долгом сне, у науки вызывает сомнения, пояснил Полуэктов. По мнению эксперта, оптимальное время сна для сохранения здоровья - от семи до девяти часов.Ранее исследование, проводившееся в стенах Университета Флиндерс, показывало, что некоторые люди в силу индивидуальных особенностей биологически «запрограммированы» на то, чтобы поздно ложиться и поздно вставать.