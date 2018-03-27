Эти продукты помогут похудеть, даже если есть их на ужин

Диетологи подсказали, какие продукты следует готовить на ужин, чтобы эффективно худеть.Миф о том, что ужинать позднее 18:00, давным-давно опровергли диетологи во всем мире. Единственное временное ограничение, которое устанавливают эксперты относительно ужина, так это употребление пищи за пару часов до сна.В них содержится белок, улучшающий пищеварение и способствующий быстрому усвоению ее в желудке.Помимо белков, в молоке содержатся аминокислоты, обладающие успокоительным свойством. Если человек будет спокоен и уравновешен, то риск переедания вечером и ночью снизится, что положительно отразится на фигуре.Вареное или приготовленное на пару мясо птицы благотворно отражается на метаболизме, тем более, что в нем абсолютно нет углеводов и минимальное количество жиров. Эксперты советуют совмещать куриное мясо с овощами, таким образом за фигуру можно будет вообще не переживать.Любые овощи, тушеные с минимальным количеством масла, вмещают в себе много клетчатки, которая быстро и легко усваивается в организме, мягко очищая его от токсинов и других вредных веществ.Точно также, как и в белом мясе, рыба вмещает в себе много белка, полезного для пищеварения.Белковые кефир, ряжанка, простокваша и творог заполняют микрофлору кишечника полезными бактериями, улучшающими метаболизм, быстро усваиваются и не откладываются "на боках".Все ягоды являются низкокалорийными, но зато содержат клетчатку, пектины и витамины, которые активизируют работу кишечника, ускоряют обменные процессы, очищают сосуды, что в итоге помогает плавно избавляться от лишних килограммов.Соблюдение рекомендаций диетологов приведет в будущем к сокращению объемов тела и потере веса.