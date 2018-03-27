Новый препарат замедляет течение рассеянного склероза

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Новый препарат может замедлить течение тяжелой формы рассеянного склероза. Об этом свидетельствует исследование, проведенное учеными из компании Barts Health NHS Trust и Лондонского университета Королевы Марии.Рассеянный склероз – это хроническое аутоиммунное заболевание, поражающее миелиновая оболочка нервных волокон головного и спинного мозга. У этой болезни есть разные формы, и не для всех из них разработано лечение. Британские ученые надеются, что новый препарат поможет пациентам с самыми тяжелыми формами рассеянного склероза.Специалисты провели исследование с участием 1600 пациентов с вторично прогрессирующим рассеянным склерозом, которые получали препарат сипонимод. Выяснилось, что лекарство тормозило прогрессирование заболевания на 21%.Рецидивы у участников, принимавших сипонимод, случались на 55% реже. А потери объема мозга сократились на 23%. У некоторых пациентов даже улучшилось состояние (восстановились уровень энергии и способность ходить на длительные дистанции).Исследователи подчеркивают, что препарат не может исцелить от рассеянного склероза, но способен значительно замедлить его прогрессирование.