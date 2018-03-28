Ученые рассказали о влиянии Луны на психику человека

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Можно услышать разные теории о том, как лунные фазы влияют на людей.Исследователи из США представили данные о влиянии Луны на психическое состояние человека, об этом сообщили «ActualNews». Согласно доводам ученых, Луне преувеличенно приписывают разные способности влиять на человеческое здоровье.«Статистический анализ указывает на то, что среднестатистический взрослый человек не подвержен никаким воздействиям Луны», - заявили специалисты, изучив проблему.С древних времен планете, являющейся спутником Земли, приписывались различные свойства, в том числе особое воздействие на психическое состояние человека. Можно услышать разные теории о том, как лунные фазы влияют на несчастные случаи и попытки самоубийства.Но американские исследователи констатировали: все это скорее миф, чем правда. По данным МедикФорума, ученые изучали имеющиеся данные о влиянии Луны, собранные за 10 лет. Никакой связи между этой планетой и происходящими с людьми происшествиями они не нашли.В то же время специалисты отметили: есть подверженные внушению, инфантильные либо эмоционально нестабильные люди, которые могут считать, что они подвержены воздействию небесного светила, и на этом фоне возможны какие-то проявления, например, скачки давления.Ранее специалисты делились открытием о том, что определенные слова в речи людей могут указывать на наличие психических болезней.