При похудении жир из организма человека выходит через дыхание

Немногие из нас знают, куда девается жир из организма, когда вес уходит. Самым распространенным заблуждением до сих пор было то, что жир превращается в энергию. Но, как выяснило новое исследование, здесь все не так просто.Проблема с энергетической теорией, объясняют ученые, заключается в том, что она нарушает закон сохранения вещества, которому подчиняются абсолютно все химические реакции. В ходе одного из опросов, в котором приняли участие 150 врачей, диетологов и персональных тренеров, выяснилось, что даже специалисты не всегда понимают, что происходит с жировой тканью в процессе похудения. И все-таки что?Жир превращается в двуокись углерода и воду. После этого углекислый газ покидает организм через легкие, тогда как вода выводится из него самым естественным образом — с мочой или потом. Исследователи из Университета Нового Южного Уэльса (The University of New South Wales) поясняют, что если человек теряет 10 килограммов жира, то около 8,4 килограммов в этом случае выходит через легкие, а 1,6 килограммов превращаются в воду. Упрощая, почти весь вес, который мы теряем, выдыхается нами же.Но несмотря на то, что выводы действительно способны удивить, на самом деле почти все, что вы едим, проходит через легкие. The Conversation напоминает, что каждый углевод и почти все жиры в итоге распадаются на двуокись углерода и воду. То же самое, к слову, происходит с алкоголем. Похожая участь ждет и белки, за исключением небольшой их части, которая преобразуется в мочевину и другие твердые вещества, формирующие мочу. Единственное вещество, которое проходит через толстый кишечник непереваренным и вообще не поврежденным — это клетчатка.Вот почему каждому, кто решается следовать диете, полезно помнить, что все мы, в дополнение к завтраку, обеду и ужину, вдыхаем как минимум 600 граммов кислорода ежедневно. И эта цифра не менее важна для талии, чем учет калорийности блюд во время приемов пищи. С другой стороны, примерно 200 граммов углекислого газа человек выдыхает во время сна, что пусть немного, но обнадеживает.Но если жир превращается в углекислый газ, значит ли это, что для похудения достаточно просто дышать глубже и чаще? К сожалению, нет (хотя это, безусловно, было бы замечательно). Намеренно учащенное дыхание способно привести к гипервентиляции легких, нетипичной слабости, головной боли или головокружению, а также спровоцировать некоторые другие неприятные симптомы.Есть и хорошие новости: исследования показывают, что сознательно увеличить количество выдыхаемого углекислого газа все-таки можно — путем перемещения мышц: просто нужно больше двигаться.