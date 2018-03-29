Пять мифов о пользе воды с лимоном

Как выяснилось, вода с лимоном не так полезна, как многие думают.Многие слышали, что по утрам сразу после пробуждения нужно выпивать стакан воды, предварительно положив в него дольку лимона. Говорят, что такой утренний напиток помогает похудеть и оздоровиться в целом, но не все убеждения о воде с лимоном оказались правдивыми.1. Укрепляет иммунитет. В лимонах содержится витамин С и не только, именно поэтому воду с лимоном называют полезной для иммунитета, но на самом деле в организм от этого напитка попадает мизерное количество полезных веществ, а суточная потребность в витамине С покрывается лишь на несколько процентов.2. Ускоряет обмен веществ. Эксперты утверждают, что благодаря употреблению воды с лимоном улучшится пищеварение. В действительности одна долька лимона в стакане воды не способна обогатить ЖКТ необходимым количеством клетчатки и пектинов, за счет чего ускорялся бы обмен веществ. А вот если съесть целый лимон и пить много воды в течение дня, тогда можно было бы говорить о пользе для пищеварения, но также и о риске для желудка, ведь по утрам он не защищен, а фруктовая кислота из лимона буквально обжигает слизистые.3. Очищает организм от токсинов. Если о воде мы можем говорить с уверенностью, то дольки лимона в данном случае категорически мало. Разве что, пить воду с лимоном в течение всего дня в количестве 2-3 литров, добавив 1-2 нарезанных лимона.4. Помогает похудеть. Здесь мнения диетологов расходятся, одни уверенны, что это действительно так, другие считают - вода с лимоном также эффективна в процессе похудения, как и обычная вода без добавок.5. Практически не содержит калорий. Но это только в том случае, если вы не будете добавлять мед ил, что еще хуже, сахар.Кстати, регулярное употребление воды с долькой лимона по утрам может негативно отразиться на состоянии зубной эмали, поэтому медики советуют пить ее через трубочку/соломинку.