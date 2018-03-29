Ученые назвали самые вредные электронные сигареты

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Наполнители с запахом ванили и корицы оказались самыми токсичными и опасными среди всех никотиновых жидкостей для вейпов и электронных сигарет, говорится в статье, опубликованной в журнале PLoS Biology."Мы обнаружили, что жидкости для электронных испарителей очень пестры по своему химическому составу, и что многие из них содержат вещества, более токсичные и опасные, чем сам никотин. Мы надеемся, что наша методика изучения этих наполнителей поможет регулирующим органам сформулировать правильную политику по ограничению их оборота", — заявил Роберт Тарран (Robert Tarran) из университета Северной Каролины в Чапел-Хилле (США).В последние два года, благодаря бурному росту популярности вейпы среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.Эти исследования привели к противоречивым результатам – в целом, табачный дым оказался более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания, и вымывания тяжелых металлов из нее.Как рассказывает Тарран, на сегодняшний день существует почти восемь тысяч различных наполнителей для вейпов, каждый из которых содержит, помимо никотина и двух растворителей – пропиленгликоля и глицерина, еще и уникальный набор ароматических добавок и прочих присадок. Все эти вещества могут взаимодействовать между собой и меняться при разогреве и испарении жидкостей, и их влияние на организм пользователей таких испарителей почти не изучено.