Душ как часть жизни: когда и сколько?



очистить кожу от пота и жира, скопившихся на ней за ночь;



настроиться на креативный лад;



почувствовать себя бодрее и увереннее в себе.





снизить уровень кортизола, вырабатываемого корой надпочечников;



расширить поры и освободить их от загрязнений;



улучшить состояние кожи, стимулируя естественные процессы регенерации ее клеток;



удалить с кожи различные аллергены, что особенно актуально весной;



расслабиться и снять мышечное напряжение.





Не ходите в душ слишком часто и надолго.





Не злоупотребляйте гигиеническими средствами.





Ухаживайте за мочалками правильно.





Выбирайте температуру воды, комфортную для тела.





эффективно очищать поры, расширяя их под влиянием горячей воды и сужая под воздействием холодной;



улучшать кровообращение, усиливать обменные процессы и регулировать работу нервной системы;



запускать резервные возможности иммунной системы и, как говорится, закалять организм.



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Душ — обязательная гигиеническая процедура, позволяющая очистить тело, немного расслабиться и приободриться. Одни люди предпочитают принимать его с утра, другие — вечером, а третьи и вовсе стараются ополаскиваться в душе по нескольку раз в день. И поход в ванную комнату для каждого из нас — абсолютно естественный момент. Хотя мало, кто знает, что во времена Средневековой Франции водные процедуры считались дурным тоном, и ванные комнаты во дворцах аристократов вовсе отсутствовали. Так, король Людовик XIV принимал ванную всего два раза за всю свою жизнь, и то по рекомендации врачей. Все гигиенические процедуры у французов того времени сводились к ополаскиванию рта и рук. А многие из них очищали свое тело с помощью лоскута надушенной ткани. К слову, именно по этой причине французами и был изобретен парфюм. Женщины для того, чтобы перебить неприятный запах от тела, пользовались ароматической пудрой, а мужчины носили за пазухой мешочки, наполненные ароматическими травами.На сегодняшний день о пользе душа сказано немало, но не менее часто обсуждается и его вред. MedAboutMe разбирался, является ли душ полезным для здоровья и какие рекомендации стоит соблюдать, отправляясь в ванную.По результатам многочисленных исследований, утренний душ — отличный способ взбодриться и получить заряд энергии на весь день. Проснувшись всего на 15 минут раньше и отправившись в душ, вы сможете:Температура воды в душе подбирается индивидуально. Но специалисты утверждают, что, чем холоднее вода, тем менее продолжительным должно быть ее воздействие на тело. Для здоровья лучше всего принимать теплый душ, ведь он наиболее комфортный для организма. Воздействие теплой воды позволяет смягчить кожу и открыть поры. Также данная процедура идеальна перед бритьем. Так называемая распаренная кожа менее восприимчива к повреждениям, а бритье после теплого душа позволяет предотвратить появление вросших волос.Вечерний душ позволяет смыть с себя все, что накопилось на коже за день. И это актуально не только для людей, занимающимися физическими нагрузками. Душ перед сном — универсальный рецепт для расслабления и улучшения ночного сна. Также теплый душ перед сном помогает:По результатам исследований, лучше всего принимать душ примерно за полтора часа до сна. Но мыть надо не только тело, но и лицо, бережно очищая кожу лица от макияжа, пыли и прочих загрязнений.Несмотря на то, что в целом душ — процедура полезная для здоровья, при ее выполнении нужно соблюдать несколько простых советов, ведь принятие душа в некоторых случаях может навредить здоровью:По результатам исследований, проведенных специалистами Колумбийского университета, ежедневный душ может оказаться вредным для здоровья. Так называемое злоупотребление водными процедурами, по их мнению, снижает иммунитет. Горячая вода и различные гигиенические моющие средства сушат кожу, уменьшая ее защитные свойства и разрушая барьер для болезнетворных микроорганизмов. Специалисты рекомендуют не частить с походами в ванную, если особой необходимости в этом не возникает.На современном рынке представлено огромное множество различных гигиенических средств, используемых в душе. Это не только мыло, но и всевозможные гели, муссы, пенки, скрабы и др. По мнению специалистов, их использование может нанести существенный вред коже. Самыми опасными считаются гели для душа и антибактериальные моющие средства. Их применение нарушает природный иммунитет кожи и повышает риск развития различных дерматологических патологий, в частности, акне и экземы. Гигиенические средства антибактериального действия уничтожают не только патогенные, но и полезные микробы на коже. По мнению многих специалистов, использование любых моющих средств в душе нужно свести к минимуму, а то и вовсе отказаться от них. Они утверждают, что специальный уход необходим только для подмышек и зоны паха.Использование мочалки в душе также является весьма спорным вопросом. Польза данного гигиенического средства заключается в возможности бережного удаления отмерших частичек кожи. Вред мочалок состоит в том, что все эти частички остаются в порах изделия и под воздействием влажного и теплого воздуха становятся причиной размножения вредных бактерий и грибков. Чтобы исключить вред для здоровья, мочалку нужно менять минимум раз в 2 месяца. Кроме того, хранить изделие надо в сухом месте с хорошей вентиляцией воздуха, периодически его стирать и хорошо просушивать. Выбирая натуральные мочалки из люфы, после каждого использования их нужно стирать с мылом, замачивать на пару-тройку часов в растворе 1 л воды и 4 ст. л. обычного укуса, а потом просушивать на подоконнике.Принятие горячего или холодного душа вызывает неоднозначные мнения у различных специалистов. Но в идеале для здоровья вода должна быть теплой — наиболее приемлемой для тела. Холодный душ без соответствующей подготовки приведет к резкому сокращению сосудов и выбросу большого количества адреналина в кровь. При наличии сердечно-сосудистых заболеваний это может стать причиной инфаркта или инсульта. Горячая вода, прежде всего, вредна для волос. Воздействие высоких температур усиливает работу сальных желез, и после таких процедур мыть голову придется намного чаще.Выбор времени принятия душа и температуры, наиболее комфортной для тела — дело сугубо индивидуальное. Но главное — соблюдать все вышеперечисленные рекомендации и следить со своими ощущениями.Говоря о пользе и вреде водных процедур в целом, нельзя не упомянуть о контрастном душе. По мнению специалистов, горячая вода помогает телу расслабляться, а холодная повышает мышечный тонус, воздействуя на мышцы не хуже интенсивных нагрузок. Контрастный душ позволяет:Без соответствующей подготовки принимать контрастный душ нельзя. Специалисты советуют начинать чередование теплой (36°С) и холодной (30°С) воды по времени в соотношении 2:1. По мере привыкания можно увеличивать разницу температур до 25-30°С. Но контрастный душ безопасен далеко не для всех. Прямыми противопоказаниями к данной процедуре являются гипертоническая болезнь, тромбофлебит, нарушения кровоснабжения головного мозга и различные патологии сердечно-сосудистой системы.