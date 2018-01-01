Продукты питания, которые могут привести к болезни печени

Многие люди, покупая и употребляя определенные продукты питания, просто не задумываются о том, каким влиянием на органы пищеварения они обладают. Наиболее высокие нагрузки испытывает печень, которая является главным обезвреживающим органом, железой, облегчающей переваривание и усвоение жиров, нейтрализующей действие алкоголя и микробных токсинов. Частые алкогольные отравления, нерациональное и несбалансированное питание, избыток в рационе жиров и углеводов, блюда фастфуда грозят развитием серьезных болезней печени и желчной системы. На какие из блюд и продуктов стоит обратить внимание, какие из них нужно исключать из рациона?Печень в организме выполняет множество функций — пищеварительную, синтетическую, обезвреживающую и многие другие. Она всегда работает в активном режиме и одновременно выполняет сразу несколько задач. Поэтому нагрузка алкоголем для нее всегда тяжелое испытание, а если орган нездоров, даже не очень высокие дозы этилового спирта могут привести к алкогольному отравлению. Это связано с тем, что печень в условиях высоких нагрузок не успевает связывать и обезвреживать весь принятый алкоголь, сам спирт и продукты его метаболизма копятся в плазме, формируется алкогольное отравление, негативно влияющее на нервную систему и внутренние органы. Даже прием легкого алкоголя, такого как вино и пиво, если их объемы велики, приводит к серьезной нагрузке на орган. Если же это крепкий алкоголь, особенно невысокого качества и сомнительного происхождения, может развиться сильное алкогольное отравление, при котором может потребоваться даже помощь медиков. Частый же прием алкоголя, помимо похмелья (что, по сути, и есть результат алкогольного отравления), приводит к формированию гепатитов, жирового гепатоза печени и, как следствие, к цирротическим изменениям.Достаточно вредными для здоровья печени являются блюда фастфуда. За счет обилия консервантов, красителей и усилителей вкуса, избытка соли и специй, а также способа приготовления, они становятся вкусными и ароматными. Их готовят путем обжарки в масле, запекания до хрустящих корок, в составе нередки булки, лаваши, соусы с майонезом и перцем. Все это стимулирует аппетит и вкусовые рецепторы, только вот справиться с этой пищевой химией в комбинации с избытком жиров и легких углеводов печени крайне тяжело. Подобные блюда стоит совсем исключить из рациона людям с болезнями печени и существенно ограничить здоровым пациентам.Не менее опасна и пища, в которой много животных жиров (сало, жирное мясо), а также блюда с маргарином и трансжирами. Жирная пища также проходит обработку печенью. Расщепляясь на более мелкие молекулы и омыляясь компонентами желчи, жиры расщепляются и всасываются, усваиваясь телом. Избыток жирной пищи заставляет печень напрягаться, производя новые и новые порции желчи, а ферментные системы работают в состоянии стресса. Постоянно поступающие лишние жиры приводит к ожирению самой печени, которая начинает хуже работать.Любые продукты питания, которые хранились некоторое время после приготовления (особенно без соблюдения режима хранения), могут стать опасными для печени. А так как этот орган отвечает за обезвреживание токсинов и различных микробов, он первым страдает при отравлениях. В длительно хранившихся продуктах питания могут размножаться опасные колонии бактерий, производя токсины. Опасны молочные продукты, блюда с кремом, салаты с майонезом, колбасами, сыром. Такие продукты питания нагружают печень, чтобы она справилась с отравлением, опасными токсинами, проникающими в кровь из кишечника, и не дала пострадать всем остальным органам тела.К продуктам, которые могут стать опасными для печени, относят утиное и гусиное мясо, а также баранину и жирные сорта свинины. Почему же именно эти виды? Все объясняется просто, эти сорта мяса относятся к разряду жирных и трудно перевариваемых видов питания. Белки подобного мяса достаточно «грубые», в нем много жира, который относится к категории насыщенных и тугоплавких, сложно расщепляемых и перевариваемых телом. Если имеются болезни печени, орган просто не в силах переварить блюда с этими компонентами, сразу может заболеть правый бок и подкатывает тошнота.Не менее опасны специи и раздражающие приправы, жирные соусы. Данное питание вредно не только для печени, но и для всего пищеварительного тракта, так как подобные компоненты обладают раздражающим и иногда даже провоцирующим ожоги свойством, приводя к воспалительным процессам кишечника, поджелудочной железы и печени. Под воздействием такого питания формируется активный выброс желчи, что усиливает раздражение кишечника и грозит сильной болью и поносом. Постоянное напряжение печени на фоне приема острых и пряных приправ может грозить развитием желчнокаменной болезни.Опасны для здоровья органа различные химические пищевые добавки. Печень перерабатывает и обезвреживает любые пищевые добавки, попавшие в организм. Она устраняет негативное влияние консервантов и красителей, различных Е-добавок и соединений, солей тяжелых металлов и прочих компонентов, попавших в пищу. При этом, так как вещества ей чужеродны и потенциально опасны, орган испытывает сильные нагрузки и может воспаляться. Это грозит гепатитом и другими болезнями печени.Есть претензии и к кислой пище: сама по себе она не опасна, но если имеются болезни печени и желчных путей, ее прием стимулирует желчевыделение и сокращение пузыря, что грозит болями и раздражением воспаленного органа, нарушениями пищеварения и провокацией застоя желчи. Такое состояние изменяет реологические свойства желчи, которая густеет, становится склонной к образованию камней и закупорке ими желчных ходов. Полностью продукты не нужно исключать из рациона, но сократить до минимума объем кислых блюд стоит.Опасны для печени копченые продукты. Кроме того, что большинство из копченых продуктов очень жирные, само по себе копчение не относится к безопасным способам консервации и обработки пищи. Продукты горения и задымления содержат в своем составе много фенолов и карбосоединений, которые опасны для здоровья и обладают свойствами канцерогенов. Именно в печени все эти соединения оседают и обезвреживаются, нанося ей ущерб. Частое потребление таких продуктов может провоцировать опухоли и серьезные болезни печени.Вызывают претензии у медиков и магазинные полуфабрикаты — это питание, вредное для печени. В них много низкокачественных жиров и мало белка, полезных углеводов. В это же время избыток специй и соли, консервантов и различных пищевых химически добавок приводит к сильному напряжению органа и развитию гепатита и желчнокаменной болезни.