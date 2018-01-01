Гастрит: как не допустить обострение?

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Осень и весна — традиционное время обострения гастрита и многочисленных заболеваний пищеварительного тракта. Возвращение гастрита сопровождается тошнотой, болью и другими неприятными ощущениями. Как их предотвратить? Список мероприятий, которые помогут предотвратить обострения, довольно широк: питание, отказ от вредных привычек и многое другое.Диагноз «хронический гастрит» подразумевает регулярное посещение доктора, а не только в период предполагаемых обострений. Если пациент уверен, что произошло обострение гастрита — это не исключает консультацию специалиста и обследование, ведь под этими же симптомами могут скрываться и другие заболевания пищеварительного тракта.Если обострение гастрита все же диагностировано, то дальнейшую тактику необходимо обсудить с ведущим специалистом. Даже если ранее пациенты принимали определенный препарат, это не всегда говорит о том, что эти лекарства нужно принимать постоянно. Современная фармакология не стоит на месте, регулярно появляются новые и более современные препараты, обладающие лучшими лечебными свойствами.Гастроэнтерологи сходятся в едином мнении: два раза в год, желательно как раз в межсезонье, нужно посещать курорт с лечением минеральными водами. Эти мероприятия не только полезны в плане профилактики обострения гастрита, но и при его лечения. Как отмечают некоторые пациенты, при прохождении курортного лечения в условиях отдыха под контролем докторов и рационального питания удается «пересидеть тяжелые времена» и вернуться к повседневной жизни бодрыми, отдохнувшими и с хорошим самочувствием.Выбор курорта и вод, используемых для лечения гастрита, будет зависеть от вида болезни, состояния здоровья, наличия обострений или сопутствующих заболеваний. Существует принципиальная разница в лечении гастрита повышенной и пониженной кислотности желудочного сока. Поэтому перед выбором курорта нужно проконсультироваться с лечащим врачом и получить необходимые рекомендации, лучше всего выписку.Правильное питание — основа лечения многих болезней внутренних органов. Иногда оно оказывает существенную помощь в профилактике обострений. И гастрит — не исключение. Зимний и весенний рацион часто наполнен соленьями, маринадами и прочей, не совсем полезной пищей. Пациентам, страдающим от хронических форм гастрита, такие продукты противопоказаны.Как только был выставлен диагноз, пациенты должны строго следить за рационом и порой отказывать себе в любимых продуктах, ведь на карту поставлено здоровье и самочувствие. Рекомендации по питанию обычно дает ведущий гастроэнтеролог, исходя из вида гастрита и количества обострений за год. В медицине существует несколько видов лечебных диет, которые также известны как «лечебный стол №...». При гастрите из рациона необходимо исключать жирное, маринады, кислое, соленое и жареное. Дальнейшие и более детальные рекомендации зависят от типа гастрита.При диагнозе «гастрит с повышенной кислотностью» из рациона необходимо исключать: наваристые мясные и рыбные бульоны, полуфабрикаты, фастфуд и пищу быстрого приготовления. Такие блюда сильно раздражают вкусовые рецепторы, стимулируя дополнительную выработку пищеварительных соков и кислоты, следовательно, только ухудшают состояние пациента. Пациентам рекомендованы хорошо проваренные слизистые каши, супы-пюре, термически обработанные овощи, нежирные сорта мяса и рыбы.При составлении меню для людей с гастритом с пониженной кислотностью главное — выбирать продукты, стимулирующие выработку пищеварительных соков. Поэтому в рацион советуют включать различные напитки, отвары, рекомендовано есть больше овощей, не отказываться от мяса и круп.Чтобы предотвратить обострение гастрита, рацион должен быть максимально сбалансированным по основных компонентам, содержать достаточное количество минералов и витаминов, а также не оказывать раздражающего действия на желудок.Соблюдение диеты с целью профилактики обострений гастрита — хорошо. Но стоит помнить, что диета диете — рознь. Категорически запрещено придерживаться строгих ограничивающих диет, буквально на гране голодовок или монодиеты. Такие диеты, в принципе, не принесут пользы, а лицам, страдающим от гастрита — тем более. Особенно, если речь идет о так называемых кислых диетах — на яблоках или других фруктах, кефире.Стоит помнить, что любые эксперименты с питанием могут спровоцировать обострение гастрита, а этого допускать нельзя. Одной из важных составляющих правильного питания при гастрите является отсутствие чувства голода. Поэтому, независимо от вида гастрита, пациентам рекомендовано 5-6-тиразовое питание.Вредные привычки: курение, злоупотребление алкоголем, болезненная тяга к нездоровой пище — не только причина гастрита, его обострений, но и формирования осложнений. Поэтому гастроэнтерологи настойчиво рекомендуют отказаться от вредных привычек и вести здоровый образ жизни.Кроме алкоголя и табака, также рекомендовано ограничить потребление кофе, жареных, копченых, соленых и блюд с большим количеством приправ, усилителей вкуса.Все болезни от нервов — устойчивое выражение, не лишенное истины. Стрессы — это мощный предрасполагающий фактор для развития или обострения гастрита. И специалисты советуют стараться ограждать себя от них, научиться справляться с ними, найти новое увлечение, которое подарит положительные эмоции и разрядку.Как утверждают специалисты, хронический гастрит можно успешно перевести в стадию длительной ремиссии, при изменении образа жизни. Но главное — комплексный подход. Соблюдая диету можно добиться положительных результатов, но вот вредные привычки и алкоголь снова спровоцируют обострение. Чтобы достичь главной цели, нужно действовать по всем фронтам.