Сколиоз: классификация и симптомы
Распространенность сколиоза среди населения очень высока. Согласно статистике, примерно тридцать процентов взрослого населения страдают от этого заболевания. При обследовании детей данная болезнь выявляется у каждого пятого. За последние двадцать лет уровень встречаемости такой патологии вырос примерно в три раза. Среди всех людей, имеющих инвалидность, около сорока процентам выставлен этот диагноз.
Если рассматривать детскую возрастную группу, то наиболее опасными периодами в отношении развития сколиоза являются возрастные диапазоны от четырех до шести лет и от десяти до четырнадцати лет. Это напрямую связано с тем, что именно в эти сроки отмечается наиболее активный рост ребенка. Интересным моментом является то, что девочки сталкиваются с данным патологическим процессом в пять раз чаще, чем мальчики. Несмотря на то, что такое нарушение преимущественно диагностируется у детей, у взрослых оно также может развиваться при наличии предрасполагающих к этому факторов.
Классификация сколиоза
В первую очередь сколиоз разделяется на врожденную и приобретенную формы. Врожденная форма имеет место уже на момент рождения ребенка и с возрастом еще больше прогрессирует. Как правило, она обнаруживается еще в дошкольном возрасте. В качестве основной причины возникновения врожденной формы выступают различные аномалии внутриутробного развития плода. Приобретенная форма появляется уже в течении жизни и может быть спровоцирована самыми разнообразными факторами.
Кроме этого, в классификацию сколиоза включены такие разновидности, как структурная и неструктурная. При неструктурной разновидности позвоночник искривляется только в сторону. Структурная разновидность сопровождается как боковой деформацией, так и скручиванием позвонков вокруг своей оси.
В зависимости от этиологии данной болезни принято выделять:
- Осаночную форму — обусловлена систематическим нахождением в неправильном положении;
- Рефлекторную форму — развивается на фоне вынужденной позы, связанной с болевым синдромом;
- Травматическую форму — возникает после перенесенных травмирующих воздействий на опорно-двигательный аппарат;
- Миопатическую форму — формируется вследствие имеющихся патологий со стороны мышечной системы;
- Нейрогенную форму — образуется при заболеваниях со стороны нервной системы;
- Метаболическую форму — имеет место при наличии нарушений в обмене веществ, а также при нехватке определенных витаминов в организме;
- Идиопатическую форму — устанавливается в восьмидесяти процентах случаев и свидетельствует о том, что причину выявить не удается.
Основные симптомы сколиоза
Симптомы данного заболевания напрямую зависят от того, насколько выражены деформационные изменения в позвоночном столбе. На основании этого принято выделять четыре степени такого нарушения. Первая степень характеризуется минимальными клиническими проявлениями и отклонением позвоночника не более чем на десять градусов. Вторая степень устанавливается в том случае, если присутствуют начальное скручивание позвонков и искривление позвоночного столба от одиннадцати до двадцати пяти градусов. Третья степень сопровождается наличием угла отклонения от двадцати шести до пятидесяти градусов и резко выраженной торсией позвонков. При четвертой степени позвоночник отклонен более чем на пятьдесят градусов. Это сопровождается различными деформациями в других отделах опорно-двигательного аппарата и угнетением работы внутренних органов.
В целом сколиоз может проявляться по-разному. Это также во многом определяется отделом, который был вовлечен в патологический процесс. Наиболее характерными симптомами являются быстрая утомляемость спины и возникновение периодических болей, особенно при физической нагрузке. Эти признаки появляются раньше других и могут еще даже не сопровождаться значительными изменениями в позвоночном столбе.
По мере прогрессирования заболевания становятся заметны внешние симптомы. Они могут проявляться ассиметричным расположением плеч и лопаток, непроизвольным отклонением шеи в какую-либо одну сторону, а при длительном течении патологии — выраженными деформациями грудной клетки и хромотой. Больной человек указывает на то, что ему трудно совершать движения спиной. За счет нарастающих изменений нередко страдает функциональная активность внутренних органов.
Диагностика и лечение болезни
Диагностика данной болезни включает в себя общий осмотр пациента и обязательное рентгенологическое исследование. Именно на рентгенограмме будут наиболее заметны изменения в положении позвоночника. Кроме этого, данный метод позволит оценить степень развившихся нарушений. В тяжелых случаях возможно проведение магнитно-резонансной томографии.
Лечение может подразумевать под собой как консервативные, так и хирургические мероприятия. Консервативная терапия включает в себя специальную лечебную гимнастику и ношение корсетов. Длительность использования корсета определяется индивидуально, в зависимости от выраженности нарушений. При неэффективности консервативных мероприятий прибегают к оперативному лечению.
Профилактика сколиоза
Для профилактики сколиоза необходимо следить за положением своего тела при ходьбе и сидячей работе. Следует избегать травмирующих воздействий на позвоночник, поддерживать высокий уровень двигательной активности и употреблять достаточное количество витаминов.
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