Сколиоз: классификация и симптомы



Осаночную форму — обусловлена систематическим нахождением в неправильном положении;



Рефлекторную форму — развивается на фоне вынужденной позы, связанной с болевым синдромом;



Травматическую форму — возникает после перенесенных травмирующих воздействий на опорно-двигательный аппарат;



Миопатическую форму — формируется вследствие имеющихся патологий со стороны мышечной системы;



Нейрогенную форму — образуется при заболеваниях со стороны нервной системы;



Метаболическую форму — имеет место при наличии нарушений в обмене веществ, а также при нехватке определенных витаминов в организме;



Идиопатическую форму — устанавливается в восьмидесяти процентах случаев и свидетельствует о том, что причину выявить не удается.



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Сколиоз представляет собой нарушение, при котором позвоночный столб отклоняется относительно своего центрального положения в боковую сторону. В некоторых случаях такое искривление может сопровождаться поворотом позвонков вокруг своей оси, что имеет более неблагоприятный прогноз. При прогрессировании патологического процесса существует большая вероятность формирования различных деформаций в других отделах опорно-двигательного аппарата, что может повлечь за собой угнетение работы внутренних органов.Распространенность сколиоза среди населения очень высока. Согласно статистике, примерно тридцать процентов взрослого населения страдают от этого заболевания. При обследовании детей данная болезнь выявляется у каждого пятого. За последние двадцать лет уровень встречаемости такой патологии вырос примерно в три раза. Среди всех людей, имеющих инвалидность, около сорока процентам выставлен этот диагноз.Если рассматривать детскую возрастную группу, то наиболее опасными периодами в отношении развития сколиоза являются возрастные диапазоны от четырех до шести лет и от десяти до четырнадцати лет. Это напрямую связано с тем, что именно в эти сроки отмечается наиболее активный рост ребенка. Интересным моментом является то, что девочки сталкиваются с данным патологическим процессом в пять раз чаще, чем мальчики. Несмотря на то, что такое нарушение преимущественно диагностируется у детей, у взрослых оно также может развиваться при наличии предрасполагающих к этому факторов.В первую очередь сколиоз разделяется на врожденную и приобретенную формы. Врожденная форма имеет место уже на момент рождения ребенка и с возрастом еще больше прогрессирует. Как правило, она обнаруживается еще в дошкольном возрасте. В качестве основной причины возникновения врожденной формы выступают различные аномалии внутриутробного развития плода. Приобретенная форма появляется уже в течении жизни и может быть спровоцирована самыми разнообразными факторами.Кроме этого, в классификацию сколиоза включены такие разновидности, как структурная и неструктурная. При неструктурной разновидности позвоночник искривляется только в сторону. Структурная разновидность сопровождается как боковой деформацией, так и скручиванием позвонков вокруг своей оси.В зависимости от этиологии данной болезни принято выделять:Симптомы данного заболевания напрямую зависят от того, насколько выражены деформационные изменения в позвоночном столбе. На основании этого принято выделять четыре степени такого нарушения. Первая степень характеризуется минимальными клиническими проявлениями и отклонением позвоночника не более чем на десять градусов. Вторая степень устанавливается в том случае, если присутствуют начальное скручивание позвонков и искривление позвоночного столба от одиннадцати до двадцати пяти градусов. Третья степень сопровождается наличием угла отклонения от двадцати шести до пятидесяти градусов и резко выраженной торсией позвонков. При четвертой степени позвоночник отклонен более чем на пятьдесят градусов. Это сопровождается различными деформациями в других отделах опорно-двигательного аппарата и угнетением работы внутренних органов.В целом сколиоз может проявляться по-разному. Это также во многом определяется отделом, который был вовлечен в патологический процесс. Наиболее характерными симптомами являются быстрая утомляемость спины и возникновение периодических болей, особенно при физической нагрузке. Эти признаки появляются раньше других и могут еще даже не сопровождаться значительными изменениями в позвоночном столбе.По мере прогрессирования заболевания становятся заметны внешние симптомы. Они могут проявляться ассиметричным расположением плеч и лопаток, непроизвольным отклонением шеи в какую-либо одну сторону, а при длительном течении патологии — выраженными деформациями грудной клетки и хромотой. Больной человек указывает на то, что ему трудно совершать движения спиной. За счет нарастающих изменений нередко страдает функциональная активность внутренних органов.Диагностика данной болезни включает в себя общий осмотр пациента и обязательное рентгенологическое исследование. Именно на рентгенограмме будут наиболее заметны изменения в положении позвоночника. Кроме этого, данный метод позволит оценить степень развившихся нарушений. В тяжелых случаях возможно проведение магнитно-резонансной томографии.Лечение может подразумевать под собой как консервативные, так и хирургические мероприятия. Консервативная терапия включает в себя специальную лечебную гимнастику и ношение корсетов. Длительность использования корсета определяется индивидуально, в зависимости от выраженности нарушений. При неэффективности консервативных мероприятий прибегают к оперативному лечению.Для профилактики сколиоза необходимо следить за положением своего тела при ходьбе и сидячей работе. Следует избегать травмирующих воздействий на позвоночник, поддерживать высокий уровень двигательной активности и употреблять достаточное количество витаминов.