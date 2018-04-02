Названа необычная причина смерти человека

Мухи намного опаснее, чем мы думаем.Исследователи заявили о том, что многие люди недооценивают опасность мух, которые на самом деле вполне способны стать причиной смерти человека. Недавняя работа ученых показала: обычная комнатная муха может оказаться переносчиком более 200 различных инфекций, а в способности отравлять продукты питания этим насекомым нет равных.Излюбленными местами обитания мух являются гниющие остатки пищи и фекалии, - поэтому, даже если вы согнали муху спустя секунду после того, как она села на пищу, использовать эту продукцию нельзя. Данное заключение научных работников приводится изданием «ВладТайм».«Практически всегда мухи моментально инфицируют продукты, на которые садятся. Многие бактерии, которыми мухи обсеменяют поверхности, способны убить человека», - утверждают инфекционисты.В частности, по их словам, крылатые насекомые переносят бактерии брюшного тифа, дизентерии, холеры, паратифа, туберкулеза, дифтерии, полиомиелита, а также сибирской язвы.До этого Huffington Post опубликовал данные опроса, который проводился компанией по надзору за качеством продуктов Orkin, выяснявшей реакцию людей на мух, замеченных ими на еде. Эти данные свидетельствуют: большинство людей и не подумают немедленно выбрасывать такую пищу. Опрос показал, что только 3% людей постараются избавиться от продукта, которого на их глазах коснулась муха. 97% в этой ситуации просто отгоняют насекомое и продолжают есть.Мухи переносят в два раза больше бактерий и инфекций, чем тараканы. Именно домашние мухи оказываются наиболее потенциально опасными для человека насекомыми в доме, предостерегли врачи-инфекционисты.