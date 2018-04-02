Перхоть на коже головы: причины
Что такое перхоть?
Перхоть является симптомом такого дерматологического заболевания, как себорея, при котором нарушается работа сальных желез. Наличие перхоти сопровождается ускоренным процессом жизнедеятельности клеток. В норме обновление верхнего слоя кожи (эпидермиса) происходит, в среднем, в течение двадцати восьми дней. А при перхоти этот период сокращается до одной недели. При отшелушивании чешуйки кожи склеиваются друг с другом и появляется перхоть. На ее появление может оказывать влияние множество факторов. Ниже мы рассмотрим наиболее частые причины возникновения перхоти.
Причина №1. Подушка
Спровоцировать появление перхоти могут перьевые или пуховые подушки. Подушки, наполненные пером или пухом, являются излюбленным местом обитания пылевых клещей и грибка, который может провоцировать появление перхоти.
Во время сна, в том числе, происходит потоотделение и активное отшелушивание омертвевших клеток эпидермиса. Эти продукты проникают внутрь подушки и являются прекрасными питанием для грибка. В подушке грибки вполне привольно себя чувствуют и могут жить там очень долго.
Если после успешного лечения перхоти, которую вызвал грибок, человек будет вновь спать на той же подушке, что и прежде, проблема возобновится. Поэтому от старых подушек нужно сразу избавляться.
Вообще перьевые и пуховые подушки являются не лучшим вариантом для изголовья. Наличие натурального наполнителя приводит к быстрому появлению в таких подушках различных микроорганизмов, опасных для здоровья человека и домашних животных. Если выбор пал на перьевые или пуховые подушки, нужно своевременно проводить профилактику развития в них различных паразитов. Для этого рекомендуется выкладывать летом подушки на солнце, сдавать систематически в химчистку и т. д. Гораздо лучше приобрести подушки с синтетическим наполнителем. Завестись и жить в таких подушках грибки, пылевые клещи и прочие микроорганизмы практически не смогут.
При этом грибком, который провоцирует появление перхоти, заражен практически каждый человек. Однако проявляться он начинает при определенных изменениях в организме. Например, снижение иммунитета, изменение рH кожи, гормональные нарушения и т. д. Эти и некоторые другие факторы приводят к возникновению перхоти.
Причина №2. Полотенце
Многие женщины после мытья головы укутывают волосы в полотенце и довольно длительное время не снимают его. Однако такой щадящий (как многие считают) способ сушки волос может привести к определенным последствиям.
Наличие влажной теплой среды является отличным условием для появления перхоти, особенно жирной. Завязывать полотенце после мытья головы можно максимум на десять минут, не более. И никак не на полчаса и тем более на целый час. Покрывать голову полотенцем или надевать тканевую шапочку можно при нанесении какой-либо питательной маски для волос.
Важно правильно высушивать волосы после мытья головы. Для этого их можно промокнуть нагретым полотенцем, а после дать самостоятельно просохнуть естественным образом. Далее уже можно приступать к расчесыванию и укладке.
Причина №3. Продукты питания
Вызвать появление перхоти может и питание определенными продуктами.
Такой продукт питания, как жирное мясо, особенно жирная свинина, при регулярном употреблении в пищу может стать причиной возникновения перхоти и шелушения кожи. Наличие жирного мяса (свинины) в каждодневном рационе может вызвать нарушение процесса пищеварения, что приводит к брожению, перенапряжению поджелудочной железы, гипофункции печени (снижение функции печени). В результате застой желчи в желчном пузыре может провоцировать возникновение перхоти. В таком случае врачи-дерматологи назначают пациенту посещение гастроэнтеролога.
Кроме того, оказывают влияние на появление перхоти такие продукты питания, как сладости, консервы, копчености, соления. Если питание содержит избыточное количество какого-либо продукта, это также может стать причиной возникновения перхоти.
Питание для профилактики перхоти
Определенные продукты питания могут предотвратить появление перхоти.
- Белок. Ежедневно женщине среднего веса рекомендуется получать с пищей сорок пять граммов белка. Для среднестатистического мужчины норма составляет пятьдесят пять граммов. Например, в ста граммах нежирной свинины присутствует порядка тридцати граммов белка.
- Цинк. Большое количество цинка содержится в арахисе — до четырех миллиграммов на сто граммов продукта. Суточная норма потребления цинка составляет десять миллиграммов. Помимо цинка, в арахисе также присутствует и такой полезный элемент, как селен, который благоприятно воздействует кожу.
- Зелень: укроп, петрушка, сельдерей. Содержат целый спектр витаминов и микроэлементов.
- Оказывают благоприятное влияние и различные виды орехов (арахис, миндаль, фундук, грецкие, кешью, кедровые и т. д.).
- Яйца. Обогащены большим количеством аминокислот и витаминов.
- Мясо, рыба, морепродукты. В рыбе, особенно семейства лососевых, присутствуют омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.
Кстати, перхоть также может возникать и при обезвоживании. Ведь поступление влаги, а также питательных веществ к волосам, равно как к ногтям и коже, происходит по остаточному принципу. Другими словами, наши кожа, ногти и волосы получают то, что осталось. Поэтому рекомендуется пить больше воды в промежутках приемами пищи. При этом вода должна быть обыкновенной, не газированной и не сладкой. Особенно вызывает обезвоживание алкоголь. Поэтому от употребления алкогольных напитков лучше воздержаться.
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Добавил labus в категорию Дерматология
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