Перхоть на коже головы: причины



Белок. Ежедневно женщине среднего веса рекомендуется получать с пищей сорок пять граммов белка. Для среднестатистического мужчины норма составляет пятьдесят пять граммов. Например, в ста граммах нежирной свинины присутствует порядка тридцати граммов белка.



Цинк. Большое количество цинка содержится в арахисе — до четырех миллиграммов на сто граммов продукта. Суточная норма потребления цинка составляет десять миллиграммов. Помимо цинка, в арахисе также присутствует и такой полезный элемент, как селен, который благоприятно воздействует кожу.



Зелень: укроп, петрушка, сельдерей. Содержат целый спектр витаминов и микроэлементов.



Оказывают благоприятное влияние и различные виды орехов (арахис, миндаль, фундук, грецкие, кешью, кедровые и т. д.).



Яйца. Обогащены большим количеством аминокислот и витаминов.



Мясо, рыба, морепродукты. В рыбе, особенно семейства лососевых, присутствуют омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты.



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Пожалуй, каждый человек сталкивался с такой проблемой, как перхоть. У одних людей перхоть возникала только единожды, у других появляется систематически, а у третьих присутствует постоянно. Помимо эстетической непривлекательности, перхоть вызывает и другие неприятные явления. Часто кожа головы зудит, повышается ее чувствительность, появляются воспалительные, секутся кончики волос и т. д.Перхоть является симптомом такого дерматологического заболевания, как себорея, при котором нарушается работа сальных желез. Наличие перхоти сопровождается ускоренным процессом жизнедеятельности клеток. В норме обновление верхнего слоя кожи (эпидермиса) происходит, в среднем, в течение двадцати восьми дней. А при перхоти этот период сокращается до одной недели. При отшелушивании чешуйки кожи склеиваются друг с другом и появляется перхоть. На ее появление может оказывать влияние множество факторов. Ниже мы рассмотрим наиболее частые причины возникновения перхоти.Спровоцировать появление перхоти могут перьевые или пуховые подушки. Подушки, наполненные пером или пухом, являются излюбленным местом обитания пылевых клещей и грибка, который может провоцировать появление перхоти.Во время сна, в том числе, происходит потоотделение и активное отшелушивание омертвевших клеток эпидермиса. Эти продукты проникают внутрь подушки и являются прекрасными питанием для грибка. В подушке грибки вполне привольно себя чувствуют и могут жить там очень долго.Если после успешного лечения перхоти, которую вызвал грибок, человек будет вновь спать на той же подушке, что и прежде, проблема возобновится. Поэтому от старых подушек нужно сразу избавляться.Вообще перьевые и пуховые подушки являются не лучшим вариантом для изголовья. Наличие натурального наполнителя приводит к быстрому появлению в таких подушках различных микроорганизмов, опасных для здоровья человека и домашних животных. Если выбор пал на перьевые или пуховые подушки, нужно своевременно проводить профилактику развития в них различных паразитов. Для этого рекомендуется выкладывать летом подушки на солнце, сдавать систематически в химчистку и т. д. Гораздо лучше приобрести подушки с синтетическим наполнителем. Завестись и жить в таких подушках грибки, пылевые клещи и прочие микроорганизмы практически не смогут.При этом грибком, который провоцирует появление перхоти, заражен практически каждый человек. Однако проявляться он начинает при определенных изменениях в организме. Например, снижение иммунитета, изменение рH кожи, гормональные нарушения и т. д. Эти и некоторые другие факторы приводят к возникновению перхоти.Многие женщины после мытья головы укутывают волосы в полотенце и довольно длительное время не снимают его. Однако такой щадящий (как многие считают) способ сушки волос может привести к определенным последствиям.Наличие влажной теплой среды является отличным условием для появления перхоти, особенно жирной. Завязывать полотенце после мытья головы можно максимум на десять минут, не более. И никак не на полчаса и тем более на целый час. Покрывать голову полотенцем или надевать тканевую шапочку можно при нанесении какой-либо питательной маски для волос.Важно правильно высушивать волосы после мытья головы. Для этого их можно промокнуть нагретым полотенцем, а после дать самостоятельно просохнуть естественным образом. Далее уже можно приступать к расчесыванию и укладке.Вызвать появление перхоти может и питание определенными продуктами.Такой продукт питания, как жирное мясо, особенно жирная свинина, при регулярном употреблении в пищу может стать причиной возникновения перхоти и шелушения кожи. Наличие жирного мяса (свинины) в каждодневном рационе может вызвать нарушение процесса пищеварения, что приводит к брожению, перенапряжению поджелудочной железы, гипофункции печени (снижение функции печени). В результате застой желчи в желчном пузыре может провоцировать возникновение перхоти. В таком случае врачи-дерматологи назначают пациенту посещение гастроэнтеролога.Кроме того, оказывают влияние на появление перхоти такие продукты питания, как сладости, консервы, копчености, соления. Если питание содержит избыточное количество какого-либо продукта, это также может стать причиной возникновения перхоти.Определенные продукты питания могут предотвратить появление перхоти.Кстати, перхоть также может возникать и при обезвоживании. Ведь поступление влаги, а также питательных веществ к волосам, равно как к ногтям и коже, происходит по остаточному принципу. Другими словами, наши кожа, ногти и волосы получают то, что осталось. Поэтому рекомендуется пить больше воды в промежутках приемами пищи. При этом вода должна быть обыкновенной, не газированной и не сладкой. Особенно вызывает обезвоживание алкоголь. Поэтому от употребления алкогольных напитков лучше воздержаться.