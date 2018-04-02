Врачи назвали простой способ снизить холестерин

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Есть несколько простых способов снижения холестерина.Согласно данным ВОЗ в 23% случаев преждевременной смерти от сердечно-сосудистых заболеваний причиной является именно высокий уровень холестерина.Холестерин способен закупоривать артерии и вызывать сердечные приступы и инсульты.Хорошая новость заключается в том, что существует множество способов, проверенных временем, которые вы можете использовать для снижения уровня холестерина и уменьшения риска сердечно-сосудистых заболеваний.СтатиныЗа: Статины включают в себя такие препараты, как Липитор, Зокор и Крестор, которые способны снизить уровень «плохого» холестерина более, чем на 50%. Для некоторых это средство является действительно чудодейственным. Однако могут быть и неприятные последствия.Против: Побочные эффекты могут быть достаточно серьезными, включая воспаление мышц и увеличение печени. Высокая стоимость препаратов также является проблемой, хотя некоторые статины являются более доступными по цене.НиацинЗа: Ниацин является витамином В, который способен снижать уровень холестерина и триглицеридов. Препарат выпускается в виде таблеток, которые необходимо принимать от одного до трех раз в день.Против: Прием препарата необходимо обязательно согласовать с лечащим врачом, поскольку высокие дозы могут способствовать развитию подагры и проблем с печенью. Люди с сахарным диабетом 2 типа также должны быть осторожными, так как препарат способен повышать уровень сахара в крови.КлетчаткаЗа: Клетчатка содержится в бобовых, фруктах и других продуктах. Клетчатка способна снижать уровень холестерина приблизительно на 5%. Чаще всего этот метод используется в связке основным медикаментозном лечением.Против: Несмотря на доступность, большинство людей не употребляет достаточно клетчатки. Эксперты рекомендуют употреблять 25-35 граммов клетчатки в день.Занятия спортомЗа: Спорт – отличный способ понизить уровень холестерина. Вы можете снизить риск сердечного приступа на 25% с помощью упражнений.Против: Упражнения – не самый простой способ снизить холестерин. Именно поэтому люди часто выбирают более легкие способы, такие как медикаментозное лечение.Красный рисЗа: Эта пищевая добавка является производным от гриба, который растет в рисе и содержит небольшое количество ловастатина. Это средство может быть эффективным для людей, которые не принимают статины.Против: Не все биологически активные добавки проходят жесткий контроль. Именно поэтому может быть некоторая путаница в концентрации и дозировке вещества.Желчная кислотаЗа: Некоторые препараты способны обмануть ваш организм, заставляя его производить больше желчи, что снижает уровень холестерина примерно на 15-20%.Против: Для того, чтобы получить результат, вам необходимо принимать немалые дозы препарата. К побочным явлениям можно отнести запор, боли в животе и тошноту. Препараты также могут снижать эффективность кортикостероидов и некоторых препаратов для контроля кровяного давления.Омега-3За: Употребление рыбы полезно для вашего сердца. Препараты рыбьего жиры обеспечивают ваш организм омега-3 жирными кислотами, которые помогают снизить уровень холестерина.Против: Побочные эффекты могут включать гриппоподобное состояние, расстройство желудка и изменение вкусовых ощущений.ФибратыЗа: Эти препараты включают фенофибрат и гемфиброзил. Они способны снижать уровень холестерина на 50%.Против: Побочные эффекты могут включать в себя головную боль, расстройство желудка и вздутие живота.