Медики рассказали, как приучить себя рано просыпаться
Многие люди хотят просыпаться пораньше, чтобы всё успеть. Кто-то устроился на новую работу, ему теперь просто необходимо вставать в 5 утра, чтобы успеть позавтракать перед работой.
Кто-то просто хочет погулять, пока на улицах никого нету, подышать свежим утренним воздухом. Но встать так рано довольно сложно. Одного желания мало. Что же можно предпринять, чтобы подъём в 5 утра не был таким тяжёлым?
Если вы смотрели поздние сериалы и легли в 3-м часу, встать в 5 утра даже не нужно пытаться. Если вы хотите так рано вставать, ложиться необходимо в 10 вечера. Никаких ночных сериалов!
Потоки информации из компьютера и телевизора перегружают мозг. Человек спит хуже и встаёт позже. За 2 часа до сна необходимо выключить телевизор, компьютер и смартфон. Пускай организм настроится на ночной сон.
В спальне обязательно должен быть свежий воздух. Надо проветрить спальню, перед тем как лечь на кровать.
Перед сном лучше ничего не есть. Даже простой бутерброд даёт заряд энергии и мешает успокоиться, быстро уснуть.
Каждое утро, как только вы проснётесь, необходимо съесть что-нибудь очень вкусное (кусочек торта, пирожок) или просто выпить чашку сладкого чёрного кофе. Когда вы будете засыпать, нужно всё время думать об этой вкуснятине. Тогда встать в 5 утра будет куда легче.
Если у вас есть музыкальный центр с таймером, можно сделать так, чтобы в 5 утра заиграла какая-нибудь бодрая песня.
Если вы уже проснулись в 5 утра, то главная задача теперь – не уснуть снова. Нужно сразу же встать, включить радио и идти умываться.
Некоторые люди встают всю неделю в 5, а в выходные валяются на кровати до 10. В этом случае раннее вставание в понедельник становится настоящим стрессом для организма. Если уж вы начали вставать в 5, то делать это нужно ежедневно.
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