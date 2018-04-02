Медики рассказали, как приучить себя рано просыпаться

Нельзя нарушать режим в выходные и праздники.Многие люди хотят просыпаться пораньше, чтобы всё успеть. Кто-то устроился на новую работу, ему теперь просто необходимо вставать в 5 утра, чтобы успеть позавтракать перед работой.Кто-то просто хочет погулять, пока на улицах никого нету, подышать свежим утренним воздухом. Но встать так рано довольно сложно. Одного желания мало. Что же можно предпринять, чтобы подъём в 5 утра не был таким тяжёлым?Если вы смотрели поздние сериалы и легли в 3-м часу, встать в 5 утра даже не нужно пытаться. Если вы хотите так рано вставать, ложиться необходимо в 10 вечера. Никаких ночных сериалов!Потоки информации из компьютера и телевизора перегружают мозг. Человек спит хуже и встаёт позже. За 2 часа до сна необходимо выключить телевизор, компьютер и смартфон. Пускай организм настроится на ночной сон.В спальне обязательно должен быть свежий воздух. Надо проветрить спальню, перед тем как лечь на кровать.Перед сном лучше ничего не есть. Даже простой бутерброд даёт заряд энергии и мешает успокоиться, быстро уснуть.Каждое утро, как только вы проснётесь, необходимо съесть что-нибудь очень вкусное (кусочек торта, пирожок) или просто выпить чашку сладкого чёрного кофе. Когда вы будете засыпать, нужно всё время думать об этой вкуснятине. Тогда встать в 5 утра будет куда легче.Если у вас есть музыкальный центр с таймером, можно сделать так, чтобы в 5 утра заиграла какая-нибудь бодрая песня.Если вы уже проснулись в 5 утра, то главная задача теперь – не уснуть снова. Нужно сразу же встать, включить радио и идти умываться.Некоторые люди встают всю неделю в 5, а в выходные валяются на кровати до 10. В этом случае раннее вставание в понедельник становится настоящим стрессом для организма. Если уж вы начали вставать в 5, то делать это нужно ежедневно.