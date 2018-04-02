Новое открытие может помочь замедлить развитие рака яичников

Ученые из Baylor College of Medicine и University of Texas MD Anderson Cancer Center нашли связь между измененным протеином и развитием рака яичников. Это открытие может помочь найти новые способы лечения, замедляющие развитие этого вида рака.Рак яичников встречается довольно редко, однако считается одним из наиболее смертельных: на этот вид рака приходится всего 3% случаев злокачественных новообразований у женщин, однако смертность от него выше, чем от любой другой опухоли репродуктивной системы.Американские ученые обнаружили, что мутация гена p53 может быть связана с развитием рака яичников. В 96% случаев серозного рака яичников в пораженных клетках обнаруживаются мутации гена p53, который, в свою очередь, кодирует белок p53-R175H с измененной структурой. Именно воздействие этого белка способствует образованию скоплений раковых клеток и вызывает лекарственную устойчивость.Исследователи выяснили, что небольшая молекула под названием MCB613 эффективно снижает уровень мутантного p53-R175H, воздействуя не напрямую, а посредством ингибирования белка USP15. При таком подходе нормальная форма белка p53-R175H не страдает. Специалисты надеются, что новое открытие поможет медикам регулировать рост раковых опухолей.