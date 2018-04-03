Способы повышения уровня гормонов эстрогенов в организме

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Человеческий организм производит самые разные гормоны, регулирующие работу внутренних органов и отвечающие за протекание обмена веществ. Гормоны эстрогены присутствуют как в крови мужчин, так и женщин, но особое значение они имеют именно для представительниц прекрасного пола, отвечая за нормальную работу половых органов, оказывая антиатеросклеротическое действие, регулируя концентрацию в крови железа, меди и тироксина.Дефицит эстрогенов неблагоприятно сказывается как на здоровье и самочувствии женщины, так и ее внешнем виде. Частая и резкая смена настроения без особой на то причины — один из главных признаков их нехватки. Нерегулярные менструации, снижение либидо, головные боли, бессонница, ломкость ногтей и волос, сухость кожи — все это следствие недостаточной выработки женских половых гормонов. Но есть способы повысить их уровень в организме.Диетологи не устают повторять о необходимости правильно и сбалансировано питаться. Получая все необходимые для поддержания нормальной жизнедеятельности питательные вещества, организм работает слаженно и вырабатывает гормоны в нужных количествах, но есть продукты питания, которые могут подавлять продуцирование эстрогенов и снижать их уровень в крови. К ним относят сладости, сдобу и выпечку, которые богаты сахаром и простыми углеводами. Такой же эффект оказывают рафинированные продукты и содержащие трансгенные жиры.Поэтому свое питание лучше строить на основе натуральных продуктов — мяса и рыбы, злаковых культур, фруктов и овощей. Большая часть жиров в меню должна быть представлена растительными маслами, но полностью отказываться от животных жиров нельзя, так как они включают холестерин, нужный для синтеза гормонов.Фитоэстрогены — нестероидные растительные соединения, способные оказывать на организм человека действие, схожее с действием настоящих эстрогенов. Есть три вида растительных гормонов с эстрогенной активностью — лигнаны, изофлавоноиды и куместаны. Первое место по количеству входящих в их состав лигнанов заслуженно занимают семена льна. Они же нормализуют пищеварение и перистальтику кишечника, оказывают антиоксидантное действие, выступая профилактикой различных заболеваний. Присутствуют лигнаны и в семенах кунжута и подсолнечника.Всем желающим повысить в своем организме уровень эстрогеноподобных соединений необходимо включать в свое питание бобовые — зеленый горошек, фасоль, нут и особенно сою. Последняя весьма богата на изофлавоноиды, а в чечевице содержится триптофан, который необходим для выработки «гормона радости» серотонина. В больших количествах гормоны эстрогены присутствуют в яблоках, моркови и гранатах. Отличный их источник — свежие абрикосы или курага. Многие травы обладают тем же эффектом. На основе шалфея, хмеля, женьшеня, пажитника, ромашки, липы, солодки можно готовить вкусный и ароматный чай.В интернете полно статей о похудении и пользе спорта для организма. Да, никто не будет отрицать необходимость поддерживать себя в форме, но здесь самое главное — не впадать в крайности. Есть немало женщин, прибегающих для снижения веса к строгим, жестким диетам, которые не только причиняют вред здоровью, но и вызывают сильное снижение уровня эстрогена в организме. А все из-за резкого уменьшения объема подкожной жировой клетчатки, в которой и осуществляется ферментативная реакция преобразования андрогенов в эстрогены.По этой же причине вредны повышенные физические нагрузки, когда женщина занимается фитнесом, что называется, на износ, ведя беспощадную борьбу с имеющимся жиром. Умеренные занятия спортом намного полезнее, поэтому имеет смысл пересмотреть свои предпочтения и заменить силовые тренировки посильными нагрузками — аэробикой, танцами, йогой. Сторонники древней индийской практики утверждают, что определенные асаны активно стимулируют работу надпочечников, тем самым регулируя баланс гормонов в организме.Вредные привычки, к которым относят курение и злоупотребление алкоголем, негативно влияют на уровень гормонов в организме. В ходе многочисленных исследований было установлено, что в организме курящих женщин наблюдается постоянное и значительное снижение уровня эстрадиола, эстрона и эстриола в лютеальной фазе менструального цикла, плацентарного лактогена и скорости продуцирования эстриола у беременных. Такие изменения приводят к частым нарушениям менструального цикла, вплоть до развития вторичной аменореи. Кроме того, заложницы этой вредной привычки чаще других сталкиваются с ранней менопаузой.Алкоголь также крайне негативно влияет на гормональный фон женщины. По наблюдениям специалистов, под действием спиртного притормаживается выработка женских половых гормонов, а часть имеющегося прогестерона замещается тестостероном. Вследствие повреждения печени меняется метаболизм эстрогенов, что вызывает как внешние, так и внутренние перемены в организме. Появляются проблемы с артериальным давлением, терморегуляцией, памятью. Изменяется психическое состояние женщины, которая становится агрессивной, раздражительной. На внешнем виде такая вредная привычка сказывается весьма негативно. Пьющую женщину выдают отеки под глазами, покраснение кожи, морщины. Секутся и становятся ломкими волосы, слоятся ногти.В ходе многочисленных исследований было установлено, что в организме женщин, регулярно употребляющих кофе, повышается уровень полового гормона эстрадиола с 1-го по 5-й день менструального цикла. Была обнаружена связь между поступлением в организм кофеина и повышением концентрации эстрогена, причем на этот процесс не влияют возраст, вес, питание женщины, ее пристрастия к курению и алкоголю. Поэтому специалисты советуют регулярно пить кофе, но только приготовленный из натуральных зерен и не более двух чашек в день.В любом случае, перед тем, как начать повышать уровень недостающих в организме эстрогенов с помощью вышеназванных способов, необходимо посетить врача и определить, есть ли связь между имеющимися проблемами и их низкой концентрацией. Переизбыток женских половых гормонов чреват появлением других негативных последствий. В частности, повышается риск развития злокачественных новообразований молочных желез, эндометриоза, кисты яичника. Нормальная концентрация эстрогенов в организме женщины до наступления климакса варьируется в пределах от 15 до 400 пг/мл в зависимости от фазы менструального цикла. При низких показателях имеет смысл переговорить с доктором на предмет повышения уровня этих гормонов в организме.