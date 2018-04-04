Шоколадный милкшейк опасен для здоровья сосудов

Шоколадный милкшейк может быть очень опасен для здоровья сосудов: если человек выпьет хоть один такой напиток или съест одно блюдо с высоким содержанием жира, он спровоцирует нездоровые изменения в сосудах и красных кровяных клетках.Как объяснила доктор Джулия Бриттейн из Augusta University's Medical College of Georgia, красные кровяные тельца изначально гладкие, но если человек употребляет жирную пищу, на этих клетках появляются своеобразные «шипы». Если человек здоров и в целом правильно питается, эти изменения будут иметь временный характер. Однако если он постоянно ест жирное, последствия могут быть плачевными.В рамках эксперимента 10 здоровых добровольцев пили молочный коктейль из жирного молока, взбитых сливок, мороженого. В напитке было 80 граммов жира и 1000 калорий. Через четыре часа после того, как добровольцы выпивали коктейль, проводился анализ состояния сосудов. Оказалось, сосуды с трудом расширялись, а некоторые красные кровяные клетки меняли форму (становились более острыми, в норме они гладкие).Между тем, известно, что изменения в форме красных кровяных клеток связаны с иммунным ответом. А такая иммунная реакция способна вызывать сердечно-сосудистые заболевания. И, если у здорового человека описанные изменения носят временный характер, это не означает, что не стоит опасаться накопительного эффекта. Кстати, молочный коктейль вызывал также временное повышение уровня миелопероксидазы – энзима, связываемого с неэластичными сосудами и сердечными приступами.