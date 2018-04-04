Когда симптомы болезней нас обманывают?

У любого заболевания есть характерные симптомы, которые помогают диагностировать ту или иную болезнь. Беда в том, что нередко признаки одного недуга совпадают с признаками другого, вводя в заблуждение не только самого больного, но и врача. Как правильно распознать заболевание и не дать себя провести?С этим явлением хоть раз в жизни сталкивался каждый. Переутомление, многообразие ярких впечатлений в течение дня, обильная трапеза перед сном — именно их принято винить в невозможности долго заснуть, а между тем существует масса других, причем более серьезных причин бессонницы. Самая безобидная из них — это принятый на ночь кофе или алкогольный напиток, а из более опасных можно выделить депрессию, синдром хронической усталости, заболевания щитовидной железы. Если бессонница повторяется вновь и вновь, то не стоит от нее отмахиваться, ведь она может быть характерной чертой серьезного недуга. И даже если все дело в переутомлении, необходимо принять меры для нормализации режима сна и отдыха, снижении умственных или физических нагрузок.Казалось бы, обычное явление. Человек мог травмироваться, занимаясь обычными домашними делами и не заметить этого. «Чрезмерные нагрузки также могут стать причиной воспаления мягких тканей, окружающих плечевой сустав, как и грыжи мезпозвонковых дисков», — говорит врач-терапевт Марина Апшаева. Существует масса патологий этого отдела — миозит, бурсит, остеохондроз. Реже врач ставит диагноз «артроз плечевых суставов», а вот чаще всего причиной боли в плече становится плечелопаточный периартрит. Не стоит исключать и повреждения нервов и сосудов, а также переломы плечевой кости, чаще всего локализующиеся в области шейки. Острая боль в левом плече, отдающая в руку, может быть следствием сердечного приступа, а вот если подобные ощущения возникли в правом плече, то это может указывать на приступ желчнокаменной болезни.Женщины знакомы с ней не понаслышке, ведь это главный симптом скорой менструации, но и любители покопаться в своем огороде сталкиваются с ней не реже. Мужчины могут грешить на тяжелые физические нагрузки, поднятие тяжестей. Растяжение мышц — не самое страшное, что может случиться. Гораздо опаснее, когда поражаются нервные корешки и межпозвонковые диски. «Если к боли в пояснице присоединяется боль в ноге, то дело еще более серьезное», — говорит врач-терапевт Игорь Газин. Оно не терпит отлагательств и требует немедленного обращения к врачу для обследования на предмет повреждения корешков спинного мозга и воспаления седалищного нерва.Но первое, что исключают все врачи при жалобах на боль в пояснице — это пиелонефрит. Эта болезнь инфекционной природы и требующая безотлагательного лечения антибиотиками, иначе последствия могут быть самыми печальными, вплоть до сепсиса и летального исхода. Женщинам при болезненных ощущениях внизу спины нелишним будет посетить врача-гинеколога и узнать, нет ли у них заболеваний органов малого таза.Тошноту считают явным признаком беременности, а еще это основной симптом при отравлении, но она может возникать не только при этих двух состояниях. По мнению Марины Апшаевой, она нередко указывает на серьезные неполадки в работе организма. Необходимо обратить внимание на ее связь с приемом пищи. Если характерное чувство возникает через пару часов после употребления жирной, высококалорийной пищи, то это свидетельствует о проблемах с желчным пузырем. Имеет смысл сделать УЗИ поджелудочной и желчного пузыря на предмет обнаружения дискинезии и других патологий.Лица, которые годами мучаются от мигрени, знают, что она может сопровождаться тошнотой, рвотой и головными болями. Когда тошнота становится регулярной и сопровождается болью в области эпигастрия, имеет смысл пройти фиброгастродуоденоскопию и узнать, нет ли гастрита или язвы желудка. Вообще очень многие болезни сопровождаются тошнотой. Она является постоянным спутником гипотоников и нередко возникает у больных сахарным диабетом при понижении уровня глюкозы в крови. Вместе с ощущением сдавливания груди и потливостью она может быть предвестником инфаркта.Пожалуй, это один из немногих признаков, который может ввести в заблуждение как самого больного, так и врача. Существует множество болезней, вызывающих боль в животе, начиная с безобидного повышенного газообразования и заканчивая перитонитом. Большое значение для диагностики имеет характер боли, которая может быть тупой, острой, ноющей, режущей, пульсирующей, отдавать влево, вправо, в подреберье, вбок и т. д. Особого внимания заслуживает резкая, внезапно появившаяся боль, которая может указывать на аппендицит, внематочную беременность, острое воспаление мочеполовой системы и др.Врачи не советуют в этих случаях принимать обезболивающие до приезда «Скорой помощи», так как это смажет картину и затруднит постановку диагноза. А учитывая, что в некоторых ситуациях промедление смерти подобно, это повышает риски для больного.Пациенты редко относят ее на счет какой-либо болезни, считая, что все дело в пристрастии к табаку или соленой пище. «Да, обезвоживание и правда является одной из очевидных причин повышенной сухости во рту», — говорит Игорь Газин, но она же может быть симптомом более серьезных неполадок в работе организма. Так, сухость во рту характерна для нервного перенапряжения или стресса, хронического ринита, стоматита, синдрома Шегрена, при котором поражаются слюнные и слезные железы. Но в первую очередь при появлении такого признака необходимо сдать кровь на сахар, так как вкупе с постоянной жаждой он может быть проявлением сахарного диабета.Боль в груди чаще всего связывают с бронхитом или пневмонией, хотя представленная картина может быть и более обширной. По мнению Игоря Газина, первое, на что нужно обратить внимание — это на «географию» ощущений. Если острая боль возникла под лопаткой, в грудине или в области ребер, то велика вероятность развития межреберной невралгии. Необходимо вспомнить, не случалось ли недавно переохлаждения, травм или отравлений. Если речь идет о болезнях верхних дыхательных путей, то в большей части случаев они будут сопровождаться кашлем, насморком, повышением температуры, слабостью, потливостью.Не стоит исключать и сердечный приступ, хотя его симптомы нередко путают с признаками заболеваний желудочно-кишечного тракта, потому что сердце и пищевод расположены в непосредственной близости друг от друга. Резкая боль в области грудной клетки может быть вызвана опоясывающим лишаем, вполне возможно, что характерная сыпь на теле просто запаздывает и появится позже. Как бы то ни было, не стоит самому себе ставить диагноз, а тем более назначать лечение. Все эти симптомы должны стать руководством для обращения к врачу.