6 перемен, которые произойдут с вами, если вы откажетесь от сахара

Несколько лет назад виновником всех болезней, а так же появлением лишних килограммов считались жиры. Сейчас их вроде бы частично оправдали. И под пристальное внимание попали простые углеводы, в частности привычный всем сахар. И к слову сказать, не беспочвенно. Почему лучше отказаться от этого продукта вовсе?Наши гены наилучшим образом приспособлены к переработке тех сахаров, которые мы получаем с натуральными продуктами питания, а не с сахаром-рафинадом. Белый сахар – продукт относительно новый (на прилавках он появился лет 150-200 назад), который не нужен нам в принципе. При этом тяга к сладкому в нас так же заложена – ведь съев такой продукт,можно быстро получить энергию. И если раньше этим сладким были ягоды и фрукты, то сейчас - кондитерские изделия, соусы, фаст-фуд…..Отказавшись от сахара рафинада, вы не только ничего не потеряете, но еще и улучшите свое здоровье. Вот какие изменения произойдут с вами уже через месяц.. Известный факт, злоупотребление простыми сахарами быстрее сказывается на весе, чем обили жирной пищи в рационе. Связано это с особенностями превращений глюкозы и жира в организме. Жир – молекула сложная, организму нужно время, чтобы ее переварить, транспортировать, найти место, куда отложить…. На все это нужно время. Глюкоза – это конечный продукт, который дальше не расщепляется. Ее очень просто взять и каким-либо образом использовать. Именно потому простые углеводы быстрее откладываются про запас, чем сам жир.. Сладкая пища относится к категории той, к которой быстро возникает пищевая зависимость. Причем развивается она в 8 раз быстрее, чем зависимость к кокаину. Что происходит, когда вы употребляете подобные продукты? Нервные клетки вкусового аппарата, воспринимая сладость, дают сигнал к выработке опиоидов, в том числе и эндорфинов – химических соединений, вырабатываемых в головном мозге и приносящих удовольствие. Помимо этого данные вещества на время уменьшают боль и стресс. Переживание таких приятных ощущений, порой, приводит к тому, что вы начинает испытывать непреодолимую тягу к сладкому. Эта пища возбуждает аппетит, сладость во вкусе заставляет съедать больше.. Употребление сахара вызывает быстрое повышение глюкозы в крови, стимулируя выброса большого количества инсулина. Если подобные скачки происходят достаточно часто, то развивается инсулинорезистентность – клетки теряют чувствительность к инсулину. Как следствие, уровень глюкозы в крови остается завышенным. В дальнейшем гипергликемия может стать причиной развития сахарного диабета второго типа.. Согласно современным знаниям, именно любовь к сладкой пищей повышает риски развития этого заболевания. Под воздействием глюкозы воспаляются и начинают разрушаться стенки сосудов, за воспаленные участки цепляются молекулы липопротеинов низкой плотности (так называемого «плохого холестерина») и начинает формироваться тромб. Сначала просвет сосуда просто сужается, а за тем он может быть перекрыть полностью.. Регулярное сильное повышение уровня глюкозы в крови приводит к тому, что она вступает в реакцию с белками – основного структурного элемента любой клетки. В результате этого взаимодействия белок окисляется – «засахаривается». Этот процесс называется гликированием. Как следствие, происходит постепенное разрушение ткани того или иного органа, нарушение ее функции. Гликация белков коллагена дермы – является основным фактором старения. Тех, кто употребляет больше простых сахаров, возрастные изменения проявляются значительно раньше. Один из самых важных инструментов антиэйджинга – ограничение простых сахаров в рационе.. Сахара разбалансирует иммунную систему. Его избыток запускает аутоиммунные процессы, и ослабляет систему защиты, которая направлена защиту организма от болезнетворных вирусов и бактерий. Более того, сахара активизирует окисление липидов, что увеличивает количество свободных радикалов. Они разрушительно действуют на мембраны клеток и их содержимое, в том числе и ДНК. Если говорить в целом ткани и органы из-за этого стареют быстрее.