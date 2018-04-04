Неспецифический язвенный колит и его признаки
Наиболее часто неспецифический язвенный колит обнаруживается у представительниц женского пола. Согласно статистике, у них уровень заболеваемости примерно на тридцать процентов выше, чем у мужчин. Чаще всего первичное выявление данной болезни происходит в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет или от пятидесяти пяти до шестидесяти пяти лет. Распространенность этого патологического процесса составляет около восьмидесяти случаев на сто тысяч населения.
В подавляющем большинстве случаев развитие неспецифического язвенного колита начинается со слизистой оболочки прямой кишки. Только после этого отмечается распространение воспаления на выше лежащие отделы. Примерно в тридцати процентах случаев воспалительный процесс ограничивается только прямой и сигмовидной кишкой. Еще в пятидесяти процентах при такой патологии поражается еще и нисходящая ободочная кишка.
В зависимости от распространенности воспаления принято выделять левостороннюю форму, проктит, проктосигмоидит и тотальную форму. При левосторонней форме в патологический процесс вовлекает нисходящий отдел ободочной кишки. Проктит подразумевает под собой поражение только прямой кишки. При проктосигмоидите воспаление захватывает как прямую, так и сигмовидную кишку. Тотальная форма является наиболее неблагоприятной и характеризуется воспалительно-деструктивными изменениями во всем толстом кишечнике.
Неспецифический язвенный колит на первых порах своего развития проявляется выраженным отеком и гиперемией слизистой оболочки. Через некоторое время в стенке кишки формируются деструктивные процессы, сопровождающиеся появлением язв. В большинстве случаев язвы доходят только до подслизистого слоя. Однако иногда они могут достигать и мышечного слоя. Кроме этого, для данного заболевания характерно образование псевдополипов. При тяжелом и длительном течении этой патологии просвет толстого кишечника может сужаться.
В настоящее время точных данных о механизме развития неспецифического язвенного колита нет. Весомая роль в его возникновении отводится наследственной предрасположенности. Кроме этого, некоторые ученые считают, что такой патологический процесс может формироваться вследствие проникновения в кишечник инфекционной флоры, в ответ на которую активизируются клетки иммунной защиты.
Еще одна распространенная теория — аутоиммунная. Она утверждает о том, что данная болезнь является следствием агрессии иммунитета к собственным клеткам организма. Повышают вероятность образования этой патологии такие факторы, как длительное применение нестероидных противовоспалительных препаратов, пищевые аллергии и сильные стрессы.
Симптомы неспецифического язвенного колита
Как мы уже сказали, неспецифический язвенный колит склонен к хроническому течению. Это говорит о том, что его клиническая картина характеризуется периодически сменяющими друг друга обострениями и ремиссиями. При этом выраженность симптомов напрямую зависит от того, где локализуется воспаление и насколько интенсивно оно выражено.
В том случае, если в патологический процесс вовлечена только прямая кишка, больной человек жалуется на выделение крови из анального отверстия, а также на частые ложные позывы к акту дефекации. Последние называются тенезмами и сопровождаются болевым синдромом. Кроме этого, боль может локализоваться и внизу живота.
При распространении воспаления на нисходящую ободочную кишку, присоединяются такие симптомы, как расстройство стула в виде диареи и болевой синдром, определяющийся в левой половине живота. В каловых массах нередко обнаруживается примесь крови. Возникающая боль может иметь самый разнообразный характер, в большинстве случаев она схваткообразная и довольно интенсивная. За счет выраженной диареи может отмечаться медленно прогрессирующее снижение массы тела.
Тотальная разновидность данного заболевания имеет наиболее неблагоприятный прогноз. Болевой синдром в животе присутствует практически постоянно. Кроме этого, нарастают такие симптомы, как обильная диарея и выраженное кровотечение. На фоне большой кровопотери может развиваться геморрагический шок, который угрожает жизни больного человека. Обильная диарея нередко становится причиной обезвоживания организма.
Диагностика и лечение болезни
Основным методом диагностики при неспецифическом язвенном колите является колоноскопия. Именно она позволяет детально оценить состояние стенок толстого кишечника и его просвета. Кроме этого, может применяться ирригоскопия, подразумевающая под собой заполнение толстого кишечника контрастным веществом с последующей рентгенографией. В сомнительных случаях назначают компьютерную томографию.
Дополнительно используют общий и биохимический анализы крови, анализ кала на скрытую кровь и бактериологический посев каловых масс.
Лечение данной болезни может проводиться с помощью как консервативных, так и хирургических мероприятий. К консервативной терапии относятся препараты 5-аминосалициловой кислоты. При их неэффективности используются глюкокортикостероиды и иммунодепрессанты. Важным моментом является соблюдение специальной диеты.
В том случае, если консервативное лечение не дало никакого результата, проводят хирургическое вмешательство.
Профилактика неспецифического язвенного колита
Говорить о методах профилактики такого заболевания достаточно сложно в связи с его невыясненной этиологией. Следует вести здоровый образ жизни, правильно питаться и своевременно лечить возникающие кишечные инфекции.
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