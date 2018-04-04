Неспецифический язвенный колит и его признаки

Неспецифический язвенный колит представляет собой патологию, имеющую хроническое течение и сопровождающуюся воспалительно-деструктивными нарушениями в различных отделах толстого кишечника. Такой патологический процесс относится к группе тяжелых состояний и при отсутствии необходимой медицинской помощи может приводить к кровотечению, разрыву кишечника и злокачественным новообразованиям.Наиболее часто неспецифический язвенный колит обнаруживается у представительниц женского пола. Согласно статистике, у них уровень заболеваемости примерно на тридцать процентов выше, чем у мужчин. Чаще всего первичное выявление данной болезни происходит в возрасте от пятнадцати до двадцати пяти лет или от пятидесяти пяти до шестидесяти пяти лет. Распространенность этого патологического процесса составляет около восьмидесяти случаев на сто тысяч населения.В подавляющем большинстве случаев развитие неспецифического язвенного колита начинается со слизистой оболочки прямой кишки. Только после этого отмечается распространение воспаления на выше лежащие отделы. Примерно в тридцати процентах случаев воспалительный процесс ограничивается только прямой и сигмовидной кишкой. Еще в пятидесяти процентах при такой патологии поражается еще и нисходящая ободочная кишка.В зависимости от распространенности воспаления принято выделять левостороннюю форму, проктит, проктосигмоидит и тотальную форму. При левосторонней форме в патологический процесс вовлекает нисходящий отдел ободочной кишки. Проктит подразумевает под собой поражение только прямой кишки. При проктосигмоидите воспаление захватывает как прямую, так и сигмовидную кишку. Тотальная форма является наиболее неблагоприятной и характеризуется воспалительно-деструктивными изменениями во всем толстом кишечнике.Неспецифический язвенный колит на первых порах своего развития проявляется выраженным отеком и гиперемией слизистой оболочки. Через некоторое время в стенке кишки формируются деструктивные процессы, сопровождающиеся появлением язв. В большинстве случаев язвы доходят только до подслизистого слоя. Однако иногда они могут достигать и мышечного слоя. Кроме этого, для данного заболевания характерно образование псевдополипов. При тяжелом и длительном течении этой патологии просвет толстого кишечника может сужаться.В настоящее время точных данных о механизме развития неспецифического язвенного колита нет. Весомая роль в его возникновении отводится наследственной предрасположенности. Кроме этого, некоторые ученые считают, что такой патологический процесс может формироваться вследствие проникновения в кишечник инфекционной флоры, в ответ на которую активизируются клетки иммунной защиты.Еще одна распространенная теория — аутоиммунная. Она утверждает о том, что данная болезнь является следствием агрессии иммунитета к собственным клеткам организма. Повышают вероятность образования этой патологии такие факторы, как длительное применение нестероидных противовоспалительных препаратов, пищевые аллергии и сильные стрессы.Как мы уже сказали, неспецифический язвенный колит склонен к хроническому течению. Это говорит о том, что его клиническая картина характеризуется периодически сменяющими друг друга обострениями и ремиссиями. При этом выраженность симптомов напрямую зависит от того, где локализуется воспаление и насколько интенсивно оно выражено.В том случае, если в патологический процесс вовлечена только прямая кишка, больной человек жалуется на выделение крови из анального отверстия, а также на частые ложные позывы к акту дефекации. Последние называются тенезмами и сопровождаются болевым синдромом. Кроме этого, боль может локализоваться и внизу живота.При распространении воспаления на нисходящую ободочную кишку, присоединяются такие симптомы, как расстройство стула в виде диареи и болевой синдром, определяющийся в левой половине живота. В каловых массах нередко обнаруживается примесь крови. Возникающая боль может иметь самый разнообразный характер, в большинстве случаев она схваткообразная и довольно интенсивная. За счет выраженной диареи может отмечаться медленно прогрессирующее снижение массы тела.Тотальная разновидность данного заболевания имеет наиболее неблагоприятный прогноз. Болевой синдром в животе присутствует практически постоянно. Кроме этого, нарастают такие симптомы, как обильная диарея и выраженное кровотечение. На фоне большой кровопотери может развиваться геморрагический шок, который угрожает жизни больного человека. Обильная диарея нередко становится причиной обезвоживания организма.Основным методом диагностики при неспецифическом язвенном колите является колоноскопия. Именно она позволяет детально оценить состояние стенок толстого кишечника и его просвета. Кроме этого, может применяться ирригоскопия, подразумевающая под собой заполнение толстого кишечника контрастным веществом с последующей рентгенографией. В сомнительных случаях назначают компьютерную томографию.Дополнительно используют общий и биохимический анализы крови, анализ кала на скрытую кровь и бактериологический посев каловых масс.Лечение данной болезни может проводиться с помощью как консервативных, так и хирургических мероприятий. К консервативной терапии относятся препараты 5-аминосалициловой кислоты. При их неэффективности используются глюкокортикостероиды и иммунодепрессанты. Важным моментом является соблюдение специальной диеты.В том случае, если консервативное лечение не дало никакого результата, проводят хирургическое вмешательство.Говорить о методах профилактики такого заболевания достаточно сложно в связи с его невыясненной этиологией. Следует вести здоровый образ жизни, правильно питаться и своевременно лечить возникающие кишечные инфекции.