Врачи объяснили, почему важно употреблять достаточно витамина C

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Дефицит этого витамина приводит к проблемам со здоровьем.Витамин С являются мощнейшим антиоксидантом, который не только предотвращает самые серьезные проявления процессов старения, но и облегчает в несколько раз течение гриппа и простуды.При недостатке такого витамина в организме, происходят сбои, которые могут, в свою очередь, привести к серьезным изменениям во внешности. Особенно важно употреблять этот антиоксидант людям с пониженным иммунитетом, а также тем, кто работает или проживает в достаточно тяжелых условиях.Дефицит витамина С на той или иной стадии о может обнаружиться у любого человека, чаще всего это случается в межсезонные периоды, так как в это время, организм получает минимальное количество каких-либо полезных элементов.Кстати, медики делят нехватку аскорбиновой кислоты на две разновидности: острую и выраженную. При остром дефиците витамина С наблюдаются следующие симптомы:— проблемы с сердцем;— выпадение зубов;— сбои в работе ЖКТ;— гипотония.При нехватке аскорбиновой кислоты в выраженной форме могут наблюдаться несколько другие симптомы:— сильная кровоточивость десен;— ломота и утомляемость;— сухость кожных покровов;— слабость и апатия;— боли в мышцах.В то же время, те люди, которые получают в необходимом количестве витамин С, отмечают улучшение состояния кожных покровов, выравнивание цвета лица. Помимо этого заметно улучшается настроение, повышается сопротивляемость организма всевозможным болезням и вирусам.