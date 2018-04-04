Почему вам пора отказаться от готовой еды?

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Ученые из университетов Джорджа Вашингтона и Калифорнии объяснили, чем вредны частые обеды в ресторанах, перекусы фаст-фудом и покупка готовой еды для ужина.В конце марта исследователи Юлия Варшавски и Ами Зота из Университетов Калифорнии и Джорджа Вашингтона в США опубликовали данные о вреде готовой еды. По их мнению, блюда в ресторанах, кафетериях и магазинах быстрого питания могут повысить уровень фталатов в организме, что, в свою очередь, приводит к гормональным сбоям и даже нарушениям репродуктивной функции.Ученые собрали результаты исследований с 2005 по 2014 годы, в которых приняли участие 10253 человека, – их срашивали, что и где они ели за 24 часа, а затем эти данные сопоставляли с количеством фталатов, обнаруженных в моче испытуемых. Результат – у людей, которые регулярно покупали готовую еду, уровень фталатов был на 35% больше чем у добровольцев, которые готовили завтраки, обеды и ужины дома.«Беременные женщины, дети и подростки более уязвимы к токсическому воздействию фталатов на гормональную систему, поэтому потребление содержащих их продуктов нужно ограничить», – говорит Юлия Варшавски.Исследователи уточняют, что больший процент фталатов содержат продукты, которые упаковываются в контейнеры, пластиковые стаканчики, специальную бумагу: из них химические вещества могут легко попадать в пищу.