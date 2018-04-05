Изменение давления и пульса: что сделает врач

Любой профилактический прием либо осмотр у врача по поводу любых заболеваний подразумевает, помимо всего прочего, измерение давления и пульса. Эти два показателя могут дать большой объем информации о работе сердца, сосудистом тонусе, кровообращении и состоянии здоровья пациента. Отклонение показателей может стать поводом для более углубленного обследования: уровень давления и изменение частоты пульса существенно изменяются на фоне кровотечения, при болезнях сердца, эндокринных расстройствах и влиянии стресса, сосудистых, почечных и обменных патологиях.В медицине пульс и давление, определяемые у каждого пациента, будь то взрослый или малыш, относятся к одним из важнейших характеристик, отражающих состояние здоровья. При каждом осмотре врач должен наряду с жалобами и общим состоянием, определить уровень давления и частоту пульса, оценивая их в совокупности со всеми остальными показателями. Изменение пульса и давления в сторону повышения или понижения нередко указывает на определенные болезни, обменные расстройства или нарушения нервной регуляции. Частота пульса различна у пациентов разного возраста: в детстве пульс наиболее высокий, в пожилом возрасте замедляется. Помимо того, выявлена зависимость сердечных сокращений от степени тренированности, состояния покоя или нагрузки, волнения и влияния внешних факторов (холод, жара, духота). Замедление пульса ниже 60-ти ударов за минуту или ускорение его более 90-95 ударов считают отклонением от нормативных значений, если устранены все объективные факторы, которые могут оказывать влияние.Вариантов патологических сочетаний пульса и давления несколько. При учащенном пульсе уровень давление регистрируется нормальное, высокое или низкое. А при урежении пульса давление колеблется от низкого до высокого. Все эти состояния требуют внимания врача, если выявлены отклонения при единичном измерении, пульс и давление фиксируют несколько раз, чтобы убедиться в том, что это не влияние стресса либо внешних факторов.Такой вариант врачи на практике встречают нередко. Ускорение пульса на фоне снижения давления относят к компенсаторной реакции организма на гипоксию из-за нарушения циркуляции крови по мелким сосудам. Оно может быть следствием расстройств вегетативной регуляции сосудистого тонуса, результатом физического переутомления или умственных перегрузок, итогом действия острого стресса. Помимо того, что давление снижается и учащается пульс, типичны также наличие общей слабости с сильной утомляемостью, перепады настроения и агрессивность, приступы головокружения и мелькание мушек в глазах или рябь, головные боли. Помочь в нормализации давления и устранении частого пульса помогает изменение образа жизни и рационализация режима дня, защита от стрессов и отказ от приема алкогольных напитков с курением, достаточный сон и здоровое питание, ежедневное пребывание на свежем воздухе. Если давление снижается сильно, необходимо посещение невролога с обследованием и лечением, в том числе и медикаментозным, если это необходимо.Учащение пульса при снижении давления возможно при травмах и кровотечениях, на фоне формирования острой кровопотери. Если это наружное кровотечение, можно вполне объективно оценить потерю крови визуально. При разрывах внутренних органов или повреждении крупных сосудов, при закрытых травмах кровотечение может внешне быть незаметным, и на основании пульса и давления можно оценивать тяжесть состояния и степень необходимости немедленного врачебного вмешательства. Тахикардия на фоне резкого снижения давления типична для разных видов шока (анафилактический, болевой и многие другие).Возможен частый пульс на фоне сниженного давления у беременных женщин, и подобное состояние для них не опасно. Под действием прогестерона происходит расслабление стенок сосудов, снижение их тонуса, что приводит к изменению давления. А учащение сокращений сердца — компенсаторная реакция, чтобы обеспечить ткани кислородом. Кроме того, при беременности постепенно, с середины срока гестации увеличивается объем крови, которая активно циркулирует внутри сосудов. Чтобы ее прокачивать, сердце должно сокращаться быстрее. Однако, частоту пульса с давлением в период гестации нужно регистрировать постоянно, их изменения могут быть признаками гестоза, особенно если на фоне гипотонии вдруг резко отмечается повышение давления. Сердце в процессе вынашивания плода испытывает большие нагрузки даже в норме, а гипертензия усиливает их в несколько раз.Снижение давления на фоне высокого пульса типично для анемии, когда ткани испытывают гипоксию, и за счет учащения сердечных сокращений организм частично ее компенсирует.Если при низком давлении усиливается пульс, то врач слышит от пациента жалобы на недомогание, головные боли и ощущение того, что «слышится» трепыхание, биение сердца внутри грудной или пульс «отдает» в голову. Возможны тупые либо резкие боли в груди, дискомфорт в животе и ощущение кома в горле, головокружение, потемнение в глазах с дурнотой, замутнением сознания, холодный пот с замерзанием пальцев ног и рук, тревожность и приступы паники. Врач проводит измерение давления, подсчитывает пульс и выясняет причины недомогания.Требуют немедленного оказания помощи кровотечение и шоковые состояния, пациентов доставляют в больницу. При критических состояниях нужен вызов скорой помощи и оказание помощи немедленно, на месте и по пути в стационар.Если причина проблем — анемия, вегетативные расстройства или соматические болезни, врач назначает лечение или направляет пациента на консультацию к узким специалистам, рекомендует рациональный режим. Так, на фоне восстановления уровня железа за счет приема железосодержащих препаратов давление и пульс нормализуются уже через 3-4 недели, хотя важно продолжать лечение до полной нормализации показателей и формирования запасов железа. При вегетативных кризах необходим режим дня, прием седативных препаратов, занятия спортом и витамины. При эмоциональных стрессах необходимо переходить на здоровый образ жизни, в котором есть место отдыху, прогулкам, полноценному сну.